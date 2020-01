Infoeme | policiales | Denuncia - 31 de Enero de 2020 | 16:07

Pastor Angulo: “No tenemos nada que ocultar”

En los últimos días una particular situación se desató a partir de un video que se viralizó a través de WhatsApp y que luego llegó a las redes sociales. Por alrededor de un minuto se puede ver cómo una persona desde su auto recorre el exterior de un domicilio que se lo atribuye al pastor y referente de Cosecha Mundial, José Angulo. La situación no termina allí, ya que además de describir presuntas comodidades del inmueble, también da cuenta de otra serie de situaciones que se darían en el interior, que irían desde una posible “trata de personas” o consumo de estupefacientes, tal cual lo reprochó el abogado particular del pastor, quien anticipó que iniciara acciones contra la persona que hizo el video.