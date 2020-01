La semana política: ajustes y ajustes, diálogo y consenso, tasas y acuerdos

Alexis Grierson

@alexisdechillar

Como el meme de Los Simpsons, hay “ajustes” y “ajustes”. Cambió el gobierno, hay otros motivos, incluso orientado a otro sector, pero decir que no estamos ante un nuevo ajuste sería engañarse. Lo que pasa es que hay una profundidad distinta: ¿hacia dónde se dirige el ajuste? A los que más tienen y a los que menos la pasaron mal. Y en ese punto arranca una nueva discusión, mucho más que interesante.

De lo que fue un ajuste brutal para todos los sectores sin distinción, acá se deja en claro que sí, que hay que hacer un ajuste. Pero que deben aportar quienes más tienen o los que menos problemas tienen, es decir, los sectores de mayor capacidad adquisitiva o los que “menos perdieron”. En el medio quedaron los jubilados, aunque las promesas y los razonamientos sobre las subas en las jubilaciones serían, al final del camino, mejoras sustanciales pero por decreto. Hay que esperar los decretos, nada más.

La Ley de Solidaridad y el Paquete Impositivo llegan con esta premisa. Está clarísimo que está orientado para los que menos mal la pasaron, y que son sectores que, obviamente, no quieren ceder su dinero porque, en otro aspecto, también fueron muy castigados. Eduardo Buzzi lo dejó en claro con el tema retenciones. Algunos, aún (y entendiblemente) se resisten: está claro que hay un pensamiento de “yo siempre pago los platos rotos y me rompo el lomo laburando”.

Incluso a Juntos por el Cambio le costó entenderlo: no acompañó la Ley de Solidaridad, y tampoco le permitió el quórum al Frente de Todos en la Provincia para tratar el paquete de medidas impositivas de Kicillof, que apunta a subir algunos impuestos, tanto el urbano y el rural, siempre explicado que es “debajo de la inflación”. No hubo caso: la oposición no quiso acompañar, al menos por ahora.

La reunión del gobernador con los intendentes opositores fue un gesto sano, tal como la propuesta de Fernández de reunirse con la Mesa de Enlace: gestos que modifican algunos puntos, pero que en su esencia buscan lo mismo. No sólo juntar dólares, sino acompañar a los que menos tienen. Desde la enorme repercusión del bono a los jubilados, a los posibles aumentos a cuenta de futuros aumentos en el sector privado y público. Y eso que Kicillof y Fernández no parecieran ir por caminos calcados.

Kicillof está en la encrucijada de la novedad: todo es demasiado nuevo y Buenos Aires, muchas veces, es una trampa mortal para gobernar. Pregúntenle a Vidal, sino. “Le falta política” dicen algunos, “necesita alguien que conozca más la Provincia que a la familia” dice otro. Vidal lo vio y convocó a un par de dirigentes con experiencia. Axel, ¿seguirá ese camino?

Y, sabiendo y apoyándose en una frase irónica pero con mucho de realidad. Emmanuel Álvarez Agis dijo que “si sale todo bien, será un año de mierda”. Espero que logramos entender que es el camino más sincero.

La grieta, en pausa

Galli estuvo en la reunión con Kicillof y, lejos de la mirada de campaña en búsqueda de profundizar la grieta, mostró todo lo contrario: no son contextos ni tiempos para abrazar la grieta, más bien tender nuevos puentes, acercarla lo máximo posible (aunque sea irreconciliable y va más allá de Galli, eso está claro) y generar consensos para trabajar en conjunto.

El Intendente se alegró por la apertura de este canal de diálogo, donde se hablaron de las prioridades de la Provincia, el estado de situación y donde, más allá de la grieta, se encontraron más coincidencias que diferencias. Hubo “temas consensuados con los intendentes” y donde se trabajará a futuro en la agenda con los ministros.

Los Municipios serán los aliados de Kicillof, en muchísimas ocasiones. Muchos de los Municipios lo saben, entre ellos Olavarría. Se vienen “épocas de vacas flacas” en torno a los fondos que lleguen del gobierno bonaerense y hay que reforzarse para lo que viene.

La grieta jamás dejará de existir. Pero está claro que todas las partes entienden que habrá que ponerle pausa hasta salir del pozo. Porque, aunque se peque de insistente, la situación provincial es de una emergencia que alarma y mucho.

Las trabas

Sigue el enojo por tema Tasas en Olavarría. El lunes pasado se intentó destrabar la situación con una nueva convocatoria a Asamblea de Mayores Contribuyentes pero la oposición local se puso firme: “si insisten con lo mismo, habrá un mismo resultado que el otro día” en referencia a lo sucedido con la falta de quórum por la falta de conformidad en la propuesta.

Galli tiene una herramienta de la cual aún no se habló mucho: la suba de Tasas por decreto de hasta el 20%, autorizada por el propio Concejo Deliberante a finales de 2017. ¿Y si la utiliza y en el HCD se debate otra propuesta con una menor suba en juego? Las condiciones cambiarían y sí, no habría tantas excusas para no acompañar una suba “moderada” con resultados bastante similares en materia porcentual.

En esto de “la racionalidad opositora” es cierto que, aunque le duela el bolsillo al contribuyente, la inflación es para todos, incluido el Gobierno Municipal.

Más allá de la responsabilidad del signo político de Provincia y Nación que generó un descalabro inflacionario en estos cuatro años (y que venía de la gestión anterior, también), que los olavarrienses vivan con tranquilidad es clave, y la política lo sabe. En esa lógica, quizás, viene este aumento de Tasas, que impacta duro en los bolsillos pero que es importante si esos fondos van hacia donde más lo necesitan.

No se analiza, claro, que los que tienen más paguen más, pero esa lógica por ahora no se contempló, lo cual son distintas formas de gobernar, también está claro.

No sería descabellado, entonces, pensar en una posible suba más baja por decreto y que en el corto plazo (durante este mes) los concejales debatan una suba de tasas más baja, ya con sesión preparatoria nuevamente y luego, otra vez, la controversial Asamblea de Mayores Contribuyentes.

Controversial por la composición, aunque en mayo cambiará el juego: la distribución de contribuyentes se “adaptará” a la composición del HCD actual y Juntos por el Cambio tendrá 20 votos entre concejales y mayores contribuyentes, lo que lo deja a un paso de la mayoría absoluta.

No es un verano tranquilo. Empezar a ver la luz al final del tunel, en términos de Gabriela Michetti, parece ser la clave de un enero y febrero que, a contrario de lo que se imagina en la jerga, no tiene nada de paralizado. Trabajadores en las oficinas del Concejo, asesores diagramando estrategias en las legislaturas, sesiones extraordinarias que continuarán. ¿Felices vacaciones? Eso está por verse.