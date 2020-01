"El objetivo central es detener la caída, que no cierren más empresas"

En la tarde de este miércoles, el ministro de Minería provincial, Augusto Costa, estuvo en Olavarría, se reunió con el Intendente Ezequiel Galli y posteriormente junto a Federico Aguilera dio una conferencia de prensa en un salón de eventos ubicado en Ayacucho al 4200.



El Ministro tocó varios temas y entre ellos se refirió a un plan de regularización por deudas impositivas para aquellas empresas que se encuentran en una situación económica difícil. Además hizo mención a las distintas áreas que involucra el ministerio de Producción. Al respecto indicó que “está básicamente el Turismo y Cultura, la Provincia lanzó un programa que se llama Re-Creo en Buenos Aires y desde el mismo se va a trabajar en turismo y cultura con los municipios para visibilizar y promocional la oferta turística y cultural”.



Sabemos que hay mucho que hacer en Olavarría para desarrollar el turismo y hay una excelente base dado los atractivos. El patrimonio cultural también es parte de lo que nosotros queremos trabajar con el municipio para generar un desarrollo en conjunto, sostuvo Costa.



En cuanto a situación económica que se genera en torno a estas áreas manifestó que “detrás de la cultura y el turismo hay empleo, actividad económica, mayor actividad en comercio, es decir son dinamizadores de la actividad económica”.

Otro de los temas que abordaron en la reunión con el Municipio fue el de Parques Industriales, sobre ello dijo que “charlamos sobre ciertas necesidades que tienen los parques industriales que están en proceso, nos pusimos a trabajar porque también vamos a impulsar a los parques industriales como ejes centrales de la política productiva”.



Fue una reunión muy buena, muy productiva y ya tenemos mucha actividad para articular con el Municipio, dijo el titular de la cartera de Minería.

Las PyMes

Otro de los temas sobre los que se refirió es el de la situación de las PyMes y sobre ello Augusto Costa dijo que “después de este mes y pico de recorrer el territorio no nos encontramos con nada que no supiéramos o no nos imagináramos porque ya sabíamos que la situación productiva era muy delicada”.



Ejemplificó la situación en la que se encuentran las PyMes y sobre ello describió que “cuando una empresa cierra es muy difícil que se recupere porque se pierde mucho, también hay empresas grandes que cerraron y dejan a muchas familias en la calles, entonces nosotros lo que estamos haciendo estos primeros meses de gestión es atender las urgencias y encontrar las herramientas para poder dar una mano en un contexto complicado donde la economía está en una situación muy difícil porque la macro no termina de revertirse”.



Ante este panorama si destacó que “luego de estar en cada municipio reuniéndome con empresas la sensación que yo me llevo es que hay mucho optimismo y entusiasmo en relación a lo que viene, creo que las señales que se están dando desde el gobierno Nacional y Provincial en poner la producción y el trabajo como ejes de las políticas es realmente una brisa de aire nuevo de los sectores productivos”.

Otra de las consultas fue sobre la situación de la industria Minera tema sobre el que manifestó que “estoy muy preocupado por conocer la situación de la industria minera”. En ese momento cambió de tema y anunció a Federico Aguilera como subsecretario de Minería de la Provincia.



Además detalló el cronograma pautado con distintos empresarios de la ciudad “hoy a la tarde nos vamos a juntar con pequeñas caleras de Olavarría que están afrontando una situación muy difícil porque obviamente el parate en la obra pública le pega directo al sector, vamos a aprovechar para trasmitir que vamos a reactivar la obra públicas, las condiciones principales de desarrollo de emprendimientos, la construcción".



“Otro de los lugares que vamos a visitar es Cementos Avellaneda para conocer el caso ya que nunca tuve la oportunidad de estar dentro de la planta es una oportunidad para ver el sector productivo” continuó y agregó “vamos a ir al Parque Industrial a la Fábrica de bolsas y vamos a encontrarnos con la Unión Industrial para tener una charla sobre las actividades que hay desde el municipio. Es una agenda muy cargada pero no quería desaprovechar el estar en Olavarría”.

La Subsecretaria de Minería

Lo que era Dirección pasó a ser Subecretaria y sobre ello también habló Costa. Dijo que “estamos terminando la estructura de Secretaría pero básicamente es que pueda con un rango mayor dentro de la estructura del sector público trabajar el desarrollo que tiene la provincia”.



Ante la inquietud sobre un plazo de reactivación en el sector respondió que “no hay que hacer tantas proyecciones. Por la responsabilidad institucional como Ministro no quiero dar expectativas que no puedan comprobarse, va a ser un año difícil eso desde ya, pero estoy seguro que el gobierno Nacional y Provincial están tomando medidas”.



En cuanto a las medidas a implementar urgentemente, Costa contó que “el objetivo central es detener la caída que no cierren más empresas que se empiecen a acomodar las ventas y la producción, esperemos que la economía crezca lo más pronto posible”.



En referencia a los presupuestos destinados a cada área sostuvo que “el gobierno Provincial sufrió un ajuste muy fuerte en los últimos años, una caída en sus presupuestos muy importante y las áreas de producción actual no fueron la excepción”.



Las líneas de políticas que se desarrollaron no son las que nosotros creemos prioritarias, manifestó el ministro de Minería.

A continuación interiorizó sobre las políticas aplicadas durante el gobierno anterior “turismo no se trabajó junto con los municipios. En cultura el estado de deterioro es muy grande, la gestión cultural tuvo una línea que no comparto”.



Finalmente aseguró que “la cultura está acá en Olavarría hay que ayudar a que se desarrolle hay muchísimo para hacer y estamos muy contentos”.