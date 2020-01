Gimnasia y Esgrima se prepara para la Liga A1 con María de la Paz Tolosa

Gimnasia y Esgrima de La Plata terminó con la pretemporada estival de cara al debut de la Liga A1 y en el plantel “tripero” se encuentra María de la Paz Tolosa.



La pretemporada de “las lobas” finalizó con un triunfo en un amistoso frente a Banco Provincial y ahora se encuentra en cuenta regresiva para debutar en el Grupo A de la Liga A1 que comenzará el próximo sábado desde las 22:00 ante Vélez Sarsfield.

El equipo de Casamiquela, que sumó algunos refuerzos, integra el Grupo A de la Liga, compartiendo zona con Boca Juniors, River Plate, Vélez Sarsfield y Rosario, elencos a los que enfrentará hasta el 15 de marzo, en lo que corresponde a la primera fase.



En el Grupo B se encuentran Banco Provincia, Estudiantes, MUPOL, San José, San Lorenzo y Villa Dora.



Luego de la primera instancia de competencia, los mejores ubicados pasarán a la segunda fase dividiéndose en tres grupos de cuatro, donde los mejores ocho seguirán la lucha por el título.



Las fechas y rivales que se tendrá que enfrentar Gimnasia y Esgrima en los próximos meses:



Weekend 1: Vs. Vélez – 25/1 – Visitante

Weekend 2: Vs. River – 30/1 – Local

Vs. Boca – 2/2 – Local

Weekend 3: Vs. Rosario – 8/2 – Visitante

Weekend 5: Vs. Vélez – 20/2 – Local

Weekend 6: Vs. River – 29/2 – Visitante

Vs. Boca – 1/3 – Visitante

Weekend 7: Vs. Rosario – 7/2 – Local

Fuente: Mundo Tripero

Foto: Prensa GELP