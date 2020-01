Las Peñas de Boca de la zona se reunieron en la Ciudad: “Va a ser un Boca distinto en esta gestión”

En la sede de la Peña Ciudad de Olavarría se reunieron representantes de las diferentes peñas de la Zona para reunirse con uno de los nuevos representantes de la directiva “xeneize” que asumieron en diciembre pasado.



Colombo compartió una reunión con los fanáticos y posteriormente un almuerzo con la Peña de las Sierras (Olavarría), Peña Bolívar, Peña Pigüé, Peña Bordenave, Peña Laprida, Peña La Madrid, Peña Coronel Pringles, Peña Tres Arroyos, Peña Dorrego, Peña Coronel Suárez, Peña Punta Alta y los anfitriones.



Antes de contar el motivo de su visita, el representante de la Comisión Directiva de Boca Juniors destacó la importancia del olavarriense Miguel Ripoll en la fundación de “Juntos por Boca” hoy al mando de uno de los cinco grandes del país: “Es uno de los fundadores de Juntos por Boca y para mí es un honor estar en su casa”.

“A pesar de que las realidades de la gente del interior es tan diversa entre una y otra que es una tarea muy difícil llegar a todos por igual, es un trabajo que tenemos que realizar en equipo pero estoy seguro que va a ser un Boca totalmente distinto con esta gestión, un Boca inclusivo donde sean todos realmente participes” sostuvo una vez escuchadas las inquietudes de la docena de peñas que se reunieron este sábado y luego agregó: “Hay que lograr que la Comisión del Interior sea formada 100% por gente del interior”.



El representante que se comunicó con los socios del interior del país por una comunicada oficial a poco de asumir, destacó en su paso por Olavarría que “La Bombonera 360° es una obsesión para la Comisión porque no vamos a irnos de nuestra casa, sino que la vamos a agrandar porque somos el club más grande del universo”.



Consultado por Infoeme sobre la realidad sobre los socios adherentes (hinchas que tienen derecho a practicar y participar de todas las disciplinas deportivas y culturales del club menos ir a La Bombonera) destacó que en la actualidad no cumple con los objetivos para los que fue creado y que “se les mintió a 120 mil personas porque la gestión anterior lo transformó en negocio, fue una gestión nefasta”.



“Me encontré con una oficina desmantelada de historia, de sentimientos, de papeles, se llevaron todo hasta la información de cada Peña, pero no podemos quedarnos en lamentos nosotros vamos a mirar para adelante, intentaremos dejar un manual de procedimiento para el que sea quien sea que este no deje la oficina sin un proyecto claro de trabajo” agregó Colombo sobre su situación particular para dar más detalles sobre la auditoria a la que está sometida la entidad de La Boca.



“Admiro cada día mas al socio de Boca Juniors que a pesar de la distancia a la que se encuentra, del costo y todo lo que conlleva tiene ganas de trabajar por el club, por eso me llevo lo mejor de esta reunión y muchos proyectos a analizar que nos van dar un Boca más grande” sentenció el Presidente del Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Juniors, tal como se presenta en su tarjeta.