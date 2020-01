El invicto de Estudiantes terminó en el primer partido del año

Estudiantes recibió en el Maxigimnasio del Parque Guerrero a Racing de Chivilcoy y en un partido por demás trabajado, la visita se quedó con la conquista.

El equipo olavarriense cedió por 80 a 78 frente a Racing en su primera presentación del 2020 y por primera vez en la competencia del segundo nivel del básquet nacional, cayó en condición de local.

No fue un buen partido para los dirigidos por Gustavo Fernández, al igual que en el primer cruce frente al elenco chivilcoyano, le costó generar pases y tomar rebotes ofensivos que le dieran segundas chances y eso se notó porque fue superado por el rival de turno en grandes partes del cotejo a pesar de que la definición llegó en los últimos instantes.

Empezó arriba el “bataraz” con un triple de Matías Sesto y desde allí hasta el último parcial no dominaría en el marcador. Racing logró pasar a ganar con buenas apariciones de Aristu y los hermanos Barrales que lograron alejar cada vez más y más a los suyos de cara al primer descanso.

En el segundo cuarto, el dominio de la visita seguiría pero sólo en los números porque el goleo escaseó, tanto que a pesar de irse al descanso largo en ventaja sólo pudo convertir 2 puntos en los últimos cinco minutos del parcial, racha adversa que no pudo aprovechar Estudiantes para descontar.

La mejor faceta local se vio en el tercer periodo porque salió decidido a revertir la historia y a pesar de que -como toda la noche- estuvo “peleado con el aro”, dejó de permitir conversiones fáciles y en ese lapso perdió muchos menos pelotas. Además aparecieron los triples de Marina y Ligorria que sirvieron para descontar.

Ya en los últimos 10 minutos, Arese (en su regreso a las canchas después de la lesión) marcó la igualdad en el resultado y le puso suspenso a la primera historia del 2020. Instantes después Brocal y Rodríguez con importantes triples ponían al “bata” en ventaja y cuando tenía todo para quedarse con el juego volvió a fallar y Racing lo aprovechó.

Estudiantes perdió pelotas consecutivas en ataque, en defensa no pudo con los rebotes y los dirigidos por Dambrosio primero con un triple de Fernández y otro de Aristu pasaron al frente. Quedó tiempo, tuvo la última bola el local pero no lo cerró… Brocal marró el tiro del final, la visita -como todo el partido- se quedó con el rebote y no hubo más acción en el Guerrero.

Fue derrota, la primera de la temporada en la fortaleza, y en el duelo de invictos de la segunda ronda triunfó el que hizo mejor las cosas durante más tiempo en el rectángulo de juego, a pesar de que en el perdedor se destacó Agustín Brocal con 23 puntos.

Pronta revancha tendrá el “albinegro” que el martes desde las 21:30 y en su gimnasio recibirá a Atenas por una nueva fecha de la Conferencia Sur de La Liga Argentina.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Ramallo, A., Domínguez, J., Domingo, C.

Estudiantes (78): Marina (5), Sesto (3), Brocal (23), Arese (11), Galardo (8) -FI- Rodríguez (8), Machuca (0), Ligorria (7), Owens (13). DT- Gustavo Fernández

Racing (80): Aristu (21), Barrales, A. (7), Fernández, L. (13), Barrales, S. (17), Acuña (6) -FI- Pallotti (2), Fernández, J. (0), Morris (14), Ramos (0), Gómez Nellar (0). DT- Diego Damborsio

Parciales: 13 – 24; 27 – 35; 54 – 58 y 78 – 80.