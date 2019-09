Infoeme | policiales | Discriminación - 7 de Septiembre de 2019 | 16:08

Club azuleño denuncia discriminación de la Jefa Distrital

Según expresó el presidente de Piazza, de la vecina localidad, no le permiten disputar la final del torneo local en su estadio dado que, en voz de la autoridad policial, no se puede realizar “en ese barrio y con esa gente”. “Es imposible seguir así, ¿para qué seguir, con qué motivaciones? No le encuentro el sentido a seguir” dijo el presidente, en medio de la incertidumbre.