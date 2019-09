Nueva jornada para las chicas

En la cancha de Atlético Hinojo se disputó el pasado domingo la cuarta fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino, que tiene a los CEF N°44 y CEF N°100 como líderes en Primera A y Primera B, respectivamente.



Primera A

CEF N°44 1 (Macarena Banega) – 0 Tres Hermanos

Nicolás Avellaneda 0 – 1 (Ludmila Acosta) El Fortín

Ferroviario 4 (Maria B. Boyer, Romina Cebrero y Geraldine Watson-2) – 0 Muñoz

Primera B

Provincias Unidas 0 – 3 (Mara Cárceles y Mariela Fuchs) CEF N°100

Luján 0 – 3 (Sabrina Rincón -2 y Laura García) Racing

Loma Negra 1 (Melisa Draghi) – 1 (Belén Bichi) Ferro C. Sud

Sub15

Ferro C. Sud 2 (Melany Gómez y Malena Lucini) – 1 (Luz Attadia) Racing

CEF N°44 2 (Maylen Vivas y Malena Calaz) – 0 CEF N°100

Ferro C. Sud 3 (Giuliana Navarro -2 y Iara Bournot) – 0 Pueyrredón



Fuente: Prensa LFO

Foto: Gentileza Claudia Begunza