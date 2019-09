Este jueves en el Club El Fortín se realizó la presentación de un nuevo Festival de Boxeo, pero la conferencia tuvo algunos percances. Franco Benito no dio el pesaje y su rival dejó la ciudad.

Se presentó el Festival de Boxeo: Benito no dio el peso y su rival se fue

La conferencia y pesaje de un nuevo festival de boxeo amateur-profesional en Olavarría tuvo algunos tintes particulares; Benito no dio el peso y su rival dejó la ciudad tras la baja del combate.



En la sala de conferencias del Club El Fortín se realizó el lanzamiento del Festival que tendrá lugar el venidero viernes desde las 21:30 con la presencia de los boxeadores profesionales, representantes de la Comisión Municipal de Box y el vicepresidente del club organizador.



“El Festival cuenta con la promoción de Carlos Gasparini, contará con el auspicio de la Municipalidad de Olavarría y la fiscalización de la Comisión Municipal de Box” comenzó diciendo Fernando Pereyra para agregar luego que habrá 8 peleas tras no dar en la báscula el peso requerido en la categoría Ligero (61.235) por parte de Franco Benito.



El púgil olavarriense pesó 62.600 kilogramos en primera instancia y a pesar de los esfuerzos no logró llegar a los 61.600 de su rival para poder subirse al ring, por lo que Nicolás Torella y su equipo dejaron la ciudad.



Tras las explicaciones correspondientes por parte de los organizadores del Festival, Benito y Torella no estarán en la programación del viernes a pesar de estar presentada como la pelea de Semifondo, pero se supo que se trabaja contrarreloj en conseguir un rival para el olavarriense.



El que sí se presentará será Roberto Mato frente a Delmiro Bordón en el combate estelar de la noche pautado a 6 rounds en la categoría Súperpluma ya que ambos lograron el pesaje requerido en la presentación llevada a cabo este jueves en la entidad “fortinera”.



En la previa, se realizarán 6 peleas de índole amateur y habrá numerosos representantes olavarrienses que se subirán al ring. Ludmila Cortés vs Cintia “La Peque” Clar, Carlos Sánchez vs Fausto Chávez y Matías Stremel vs Marco Damico representarán a Olavarría y además se realizarán otros 3 enfrentamientos previos.