El fútbol olavarriense con mucha actividad para el fin de semana

El venidero fin de semana tendrán continuidad los diferentes Torneos Clausura organizados por la Liga de Fútbol de Olavarría.



Entre sábado y domingo habrá acción en las canchas olavarrienses con la quinta fecha para el fútbol menor, la séptima en la categoría femenina y la 8º en Reserva y Primera División.



Este domingo se jugará la 8ª fecha del Torneo Clausura de Primera división y se estarán enfrentando el líder El Fortín y su escolta, Embajadores desde las 16:00 en el Ricardo Sánchez.



Además, desde las 15:30 Hinojo se enfrentará a San Martín y media hora más tarde comenzarán los cruces entre Loma Negra – Cosecha Mundial, Luján – Estudiantes y Racing – Sierra Chica. Ferro tendrá fecha libre.

En todos los casos, dos horas antes se jugarán los partidos de Reserva.



El resto del programa del fin de semana será:



Inferiores

Sábado 28

10:00 hs.: Ferro vs. Loma Negra – En 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

11:00 hs.: Estudiantes vs. Racing – En 10ª, 9ª, 8ª y 7ªbis.

11:00 hs.: Sierra Chica vs. Embajadores – En 10ª, 8ª, 6ª y 7ª.

11:00 hs.: Hinojo vs. El Fortín – En 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

11:30 hs.: San Martín vs. Luján – En 9ª, 6ª y 7ª.



Miércoles 2

19:00 hs.: San Martín vs. Estudiantes B

19:00 hs.: El Fortín B vs. Sierra Chica

19:30 hs.: Loma Negra vs. Racing



Femenino

Domingo 29 - Est. de Santa Agueda .

10:00 Loma Negra vs. CEF N°100

11:15 Racing vs. Prov. Unidas

12:30 Luján vs. Ferro C. Sud

13:45 Muñoz vs. Nicolás Avellaneda

15:00 Ferroviario vs. Tres Hermanos

16:15 El Fortín vs. Pueyrredón



En Sub15:

12:00 Hinojo vs. CEF N°100

13:00 CEF N°44 vs. Racing

14:00 Ferro “A” vs. Ferro “B”

Además, en 16 de Julio se jugará la 4º fecha del Torneo Clausura.



