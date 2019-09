La educación y la política: “Las instituciones educativas deben estar por fuera de lo partidario”

La política y la educación, a través de las políticas educativas, tiene una relación constante. Esto lleva a que, indudablemente, se vean atravesadas por la política partidaria y por la retroalimentación con la sociedad.

En este sentido, Infoeme dialogó con la Jefa Distrital de Educación, Gabriela González, y con Alejandra Andrés, Jefa Regional de Políticas Socioeducativas.

Por su parte, Alejandra Andrés señaló que, en la relación con la sociedad, se llevan a cabo los “proyectos juveniles solidarios, que son una continuación a lo que era antiguamente la línea de nación de Educación Solidaria. Específicamente están dirigidos a nivel secundario, a las escuelas que participaron al Parlamento de Mercosur Juvenil. Pueden participar todas las instituciones educativas secundarias, como los CEC y las escuelas especiales, que en su momento recibieron la línea de educación secundaria”.

También explicó que “las instituciones presentan un proyecto solidario, que es acompañado por un docente y grupos de alumnos. De esta manera se busca fortalecer el trabajo con la comunidad. Se reconoce el trabajo del docente con estímulos, y se le brinda otro monto para los insumos del proyecto, en total 21 instituciones de Olavarría están incluidas”.

Pero, muchas veces también las instituciones reciben donaciones de la comunidad. Es por ello que la Jefa Distrital de Educación, Gabriela González, comentó: “puede ir un particular a hacer donaciones, pero existe una reglamentación que habla de que las instituciones educativas no pueden tener actos de tipo político partidario” y detalló que días atrás existió un acta de una inspectora hacia una directora, ya que “un candidato a Intendente se presenta en una institución de nivel secundario y hace una donación de una bandera, lo cual la toma el director, lo que pasa es que luego se hizo una exposición pública partidaria en la institución. Esto ocurrió en la Secundaria Nº 16 de Olavarría, y ocurrió con el espacio de Aguilera, del Frente de Todos”.

Al ser consultada sobre la diferencia que existe entre los actos oficiales y las entregas de, en este caso, un concejal y candidato, González indicó: “el Intendente va a supervisar obras que él mismo ha generado en su distrito, los discursos que da no son políticos partidarios, son de gestión institucional”.

Pero esto también pasa al momento de las fotos de visitas, tanto de candidatos y funcionarios. La Jefa Distrital de Educación comentó que “no hay regulación, porque se está haciendo entrega de algo que va a quedar en la institución. Lo que es imágenes está regulada para los alumnos, respecto a que tienen que estar en la escuela, en consentimiento por parte de la familia para poderlas difundir”.

Sobre el caso en particular, González hizo hincapié en que en el momento: “intervino la inspectora de secundario y trabajaron sobre la normativa, porque lo importante es el marco del cuidado de la institución, del director y de los estudiantes. Se cerró con un acta donde se vuelve a retomar la información para que esto no vuelva a suceder” y concluyó “las instituciones educativas tienen que estar por fuera de lo político partidario, no por fuera de la política, porque nosotros hacemos políticas educativas y formamos estudiantes autónomos, críticos y ciudadanos capaces de poder elegir y dar su opinión”.