Luz y Fuerza en lo más alto del podio en Zárate

En las instalaciones del Club Náutico de la ciudad de Zárate se lucieron las olavarrienses en la competencia organizada por la Confederación de Patín.



Las patinadoras de Luz y Fuerza, concurrieron representando a la Asociación de Patín del Centro y lograron importante cantidad de podios que se suman a los obtenidos en el transcurso del año.



Los resultados fueron:



Giuliana Aquila, 10 años, categoría 2 C, Campeona Provincial en disciplina Escuela y Subcampeona en Libre.

Sofía Salicio, 11 años, categoría 2 C, logra Subcampeonato en disciplina Libre y el tercer escalón del podio en Escuela.

Lucia Andreu, 22 años, categoría 2 C, medalla de bronce en disciplina Escuela.

Catalina Rojas, 12 años, categoría 3 C, Subcampeona Provincial en Libre y el tercer lugar del podio en Escuela.

Morena Leira, 12 años, categoría 3 C, logra el cuarto lugar del podio en Escuela y el quinto en Libre, recibiendo sus medallas

Carmela Ninni, 11 años, categoría 3 C, logra el sexto lugar del podio en las dos disciplinas.

Sol Stular, 12 años, categoría 3 C, Campeona Provincial en disciplina Libre y el séptimo lugar en Escuela.

Martina Rossi, 15 años, categoría 3 C, logra el quinto lugar del podio recibiendo su medalla.

Morena Fernández, 10 años, categoría 4 C, Subcampeona Provincial en disciplina Escuela y el 10º lugar en Libre.

Catalina Darrigrand, 13 años, categoría 4C, logra el cuarto lugar del podio y recibió su medalla.

Aldana Zarate, 14 años, categoría 4 C, Subcampeona provincial en las dos disciplinas

Josefina Rojas, 9 años, categoría 5 C, Campeona Provincial en disciplina Escuela y Subcampeona en disciplina Libre

Martina Mazzey, 11 años, categoría 5 C, Campeona Provincial en las dos disciplinas

Malena Sapson, 11 años, categoría 5 C, Subcampeona Provincial en Escuela y el tercer lugar del podio en Libre.



Las deportistas viajaron a Zárate, bajo la dirección técnica de Catalina Americo.