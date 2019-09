Bilbao: “Galli llega tarde con las medidas que anuncia”

En el marco de diversas recorridas y reuniones con vecinos de barrios y localidades de la ciudad, la candidata a concejal Claudia Bilbao expresó que, tras las medidas del intendente Galli, “llega tarde” para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Bilbao a José Eseverri, candidato a Intendente de Consenso Federal, en distintas reuniones con vecinos de barrios y localidades de Olavarría.

“En todas las reuniones con vecinos vemos que hay más necesidad de comida, mayor necesidad de salud, gente sin trabajo, desconcierto hacia el futuro y vemos la necesidad de la gente de votar dirigentes con experiencia”, graficó la candidata.

En la misma línea dijo que “a los vecinos les decimos que con su voto, el 27 de octubre, piensen en cómo defender a Olavarría. Creemos que para defender a Olavarría hay que elegir dirigentes con experiencia porque el municipio no es un lugar para practicar y ver de qué se trata ser Intendente. Olavarría no se puede dar el lujo de que la gobierne alguien que no tiene experiencia o alguien que en los últimos cuatro meses se dio cuenta de lo que pasa en la ciudad”, sostuvo. “El Intendente Galli asumió una gestión sin experiencia y pasó mucho tiempo hasta que aprendió lo que era estar frente de un Municipio”, sintetizó.

“Ezequiel Galli lleva cuatro años de gestión y están presentando todas las ideas en los últimos cuatro meses”, sostuvo Bilbao y puso en duda el anuncio de realización de viviendas realizado por el Municipio: “lo que prometen no saben si lo van a poder cumplir. Qué vecina o vecino tiene 500 mil pesos para poner y acceder a una vivienda. La necesidad de vivienda pasa por muchos sectores que no tienen esos 500 mil pesos que hay que invertir de manera inicial de acuerdo con el anuncio del Municipio. La gente sabe que son promesas electorales, no se ponen estos temas cuando sé que me estoy yendo.”

La candidata a concejal afirmó: “Galli no interpretó el presente de la ciudad y llega tarde con las medidas que anuncia”.

Por último dijo que “el Gobierno de Macri está terminado y hay mucha gente que optará por Lavagna. Sabemos que Cambiemos está terminado y creemos que hay muchos vecinos que no ven al Frente de Todos como opción electoral. En cambio ven a Lavagna como una persona que sabe cómo salir de la crisis. Lavagna está teniendo más presencia y le está permitiendo explicar cómo salir de esta situación que vive el país”, finalizó.