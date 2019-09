“Yesterday” y más estrenos en Flix Cinema

Al igual que todas las semanas Infoeme te trae la cartelera renovada del cine Flix de nuestra ciudad.

En esta oportunidad, se mantendrá con las mismas películas hasta el próximo miércoles 25/09.

YESTERDAY (ING / Comedia / +13)

TODOS LOS DÍAS: 22:00HS (Sub)





Jack tenía una vida normal. Sus intentos por convertirse en un cantante exitoso no estaban dando frutos y estaba por abandonar su carrera. Hasta que un extraño corte de electricidad en todo el planeta ocasionó que el resto de la humanidad no recuerde la existencia de Los Beatles y su música. Jack es ahora la única persona en el planeta que los recuerda y aprovecha la situación para convertirse en el cantautor de todos los grandes hits de la banda.-



SR.LINK (EEUU / Infantil / ATP)

TODOS LOS DIAS: 18:00HS





Sir Lionel Frost (voz de Hugh Jackman) se considera a si mismo como el más importante investigador de mitos y leyendas, pero nadie más lo hace...

Para lograr la aceptación que tanto busca se embarcará en una aventura para probar la existencia de una criatura legendaria, el ancestro más primitivo del hombre: el eslabón perdido.-



IT 2 (EEUU / Terror / +16)

TODOS LOS DIAS: 19:45HS (Dob) / 22:45HS (Sub)

SABADO 21 NO HAY FUNCION 19:45HS



Pasaron 27 años desde que los integrantes del Club de los Perdedores venciera a Pennywise. Una devastadora llamada telefónica los traerá devuelta a Derry, su pueblo natal y los reencontrará con su peor pesadilla.-



LA ODISEA DE LOS GILES (ARG / Thriller / +13)

VIERNES A MIERCOLES: 20:00HS





En un pueblo del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos se organiza para recuperar la economía de la zona, pero cuando el Corralito se implementa en el país y sufren un fraude, sus esperanzas desaparecen. Ahora, se unirán para recuperar el dinero perdido y dar el golpe de sus vidas a su mayor enemigo.



NADA QUE PERDER 2 (BRA / Historica / ATP)

TODOS LOS DÍAS: 18:00HS





Secuela de Nada que Perder, que se estrenó en abril de 2018 y vendió más de 600.000 entradas. La película sigue la historia del líder religioso Edir Macedo.