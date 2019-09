Olavarría recibió al subcampeón del mundo Juan Gatti

Juan Gatti llegó a Olavarría y ante una treintena de persona contó las vivencias del Mundial de China que finalizó con el subcampeonato de la Selección Argentina tras caer ante España.

Jugadores de las divisiones formativas de la entidad anfitriones y otros clubes, familiares y los jugadores de Primera División además de representantes de la Municipalidad de Olavarría se reunieron para recibir y agasajar a Juan Gatti, uno de los asistentes de Sergio Hernández en la Selección Argentina.

Su trabajo iniciando en Racing en el 2006, los jugadores argentinos y las experiencias y anécdotas vividas en China fueron protagonistas de la jornada de este viernes en el Parque Olavarría.

En la charla abierta, Gatti expresó que “es difícil convivir con el éxito. Después de enojarme por perder la final me di cuenta que hubo 156 equipos que empezaron las ventanas, 32 equipos en el Mundial y solo 2 llegaron a la final. No perdimos, no fue un fracaso haber sido segundo. El resultado es una anécdota dice Scola y no hay nada más cierto”.

Al momento de recibir la medalla, si bien pensó en su esposa y su hija “hay mucha gente que me apoya en mi carrera y en ellos fueron los primeros que pensé. Me fui de Tierra del Fuego a los 17 años diciendo que iba a llegar a la Selección Argentina, no como todos se imaginan pero es mi lugar”.

Su trabajo, en tanto, es “hacer scouting de los equipos rivales y en China, que la rompe toda, no hay buen internet y dormimos muy poco y trabajamos mucho”. De todos modos, admitió que “Argentina era un equipo desde el primero al último de los jugadores y por eso encontramos la mejor versión”.

Sobre Sergio Hernández, solo tuvo elogios: “es un líder que dejó aportar a todos. Es un líder que escucha y siente que la relación humana hace a los equipos y él logro trabajar y unir a un grupo de 25 personas durante 4 años”.

“Disfruto de lo que hago, amo el básquet desde que tengo uso de razón y más allá de lo agotador que sea disfruto lo que hago y sin duda que si me eligen para el proyecto de los Juegos Olímpicos voy a querer estar”.

En la misma sintonía, Gatti aprovechó para dejarles en claro a los padres presentes que “están dejando a sus hijos en un deporte hermoso, cargado de valores y es importante que esté acá adentro, son siempre buenos mensajes. Esperamos que se sumen muchos chicos”.

Tras la enseñanza, se metió de lleno en la intimidad de la actual Selección Argentina, y puso como ejemplo a Facundo Campazzo: “en el 2012 fue el último año que fue gordo. Por reto de Ginóbili empezó a entrenarse para ser el mejor jugador que él mismo podía llegar a ser y es lo que es por el esfuerzo que hizo”. De Scola, dijo que “estuvo 20 años jugando al más alto nivel cuidándose y apuntándose objetivos realizables, él creyó en nosotros y por eso es nuestro capitán”.

“Es increíble y rescato que hace a todos un poco mejor personas. Estuvimos 60 días juntos y el sumó otros 60 días solo con un equipo especializado para llegar lo mejor posible”.

Con respecto a la final perdida, rescató el gesto de “Manu” Ginobili: “Lo primero que me pasó (tras perder) fue tener tristeza y bronca, lloré como un nene en el vestuario. Pero mientras lloraba entró Ginobili a retarnos por nuestras caras y a decirnos todo lo que habíamos logrado y ahí empezas a entender todo lo que vivimos al otro lado del mundo”.