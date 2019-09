Nutrida participación local en el Torneo de Menores

Durante el sábado y domingo pasado, varios deportistas olavarrienses se presentaron en Rauch.



Casi un centenar de tenistas de la Región se presentaron en Rauch para una nueva fecha del Encuentro de Menores.



Los deportistas más pequeños de Racing, Ferro, Loma Negra, Estudiantes y La Pedrera viajaron para competir contra Azul, Ayacucho, Las Flores y el local.



Los resultados que se registraron fueron:



Sub 10 “A”:

Campeón: Teo Constantino (Rauch)

Subcampeón: Kevin Vena (Azul)

Sub 10 “B”:

Campeón: Francisco Correa (CAE)

Subcampeón: Agustina Tarantola (CAE)

Sub 10 “D”:

Campeón: Rufino Lobo (CAE)

Subcampeón: Valentino Vitale (CAE)

Sub 12 “A”:

Campeón: Salvador Vaqueiro (Rauch)

Subcampeón: Sofía Balestrini (Rauch)

Sub 12 “B”:

Campeón: Fermín Areco (Loma Negra)

Subcampeón: Jerónimo Romero (Azul)

Sub 12 “C”:

Campeón: Manuel Sánchez (RAC)

Subcampeón: Fermín Blanco (Rauch)



Sub 14 “B”:

Campeón: Jonathan Vena (Azul)

Subcampeón: Conrado González (CAE)

Sub 14 “C”:

Campeón: Andrés Aramburu (CAE)

Subcampeón: Valentín Pietrobono (CAE)



Además se jugó cancha roja y cancha naranja para los más chicos.



Fuente: OlaTenis