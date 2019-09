María Eugenia Vidal en Tres Arroyos: “yo no me rindo"

En la jornada de este viernes, y en el marco de una recorrida por todo el territorio provincia, la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en Tres Arroyos e hizo referencia a la campaña que la tiene como candidata a buscar la reelección.

"Yo no tengo balotaje, pero a nivel nacional sí y nos va a hacer mejores, nos va a dar más democracia", expresó Vidal en un discurso que ofreció en el comité radical de esa ciudad del sudoeste bonaerense. "La gente me decía en la recorrida que no afloje, que no me rinda, y les digo que yo no me rindo", señaló después.

En este sentido, insistió en que los votantes la acompañen con “boleta completa” para que Mauricio Macri pueda acceder a una segunda vuelta. "El balotaje nos va a hacer mejores, nos va a dar mejor democracia", señaló la gobernadora en un salón colmado de simpatizantes.

"Cuando se pierde, no hay que enojarse con ese voto, hay que escucharlo. Y eso somos nosotros, la escucha", sostuvo Vidal. También pidió a "ir a la plaza cada vez que nos convocan, a repartir boletas, a fiscalizar para demostrar que los que creemos en la democracia de verdad, somos millones". En otro tramo, confió en que el resultado nacional aún se puede revertir.

"Los vecinos bonaerenses nunca se han rendido, los vecinos de Tres Arroyos nunca se han rendido, y les pido que no se rindan", expresó también en una conferencia de prensa, en la que admitió que hoy el principal reclamo que recibe es por la falta de trabajo.

Respecto de los empleados de la Provincia, dijo que su gobierno trabaja para protegerles el salario. "En el caso de los docentes, tienen la cláusula gatillo que los protege. Otros gremios recibirán un bono y tendrán la paritaria abierta", respondió la gobernadora.