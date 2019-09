Floral Zú: “La idea es mostrar mucho más que una arquitectura”

La fotógrafa estuvo presente en “Libros en Olavarría” para presentar su último trabajo, vinculado a los viajes, las imágenes y las sociedades. Recorrió 28 países para “absorber de las culturas de los lugares no sólo esquinas, barrios, calles, sino la idiosincrasia de las distintas sociedades”. Todo, con un agregado: lo hizo en bicicleta.

Como el sueño de muchos: fotografiar en bicicleta y recorrer el mundo. Así, con variables, un serio trabajo comunicacional y mucho tiempo de recorrida, Florencia Alzugaray, o mejor dicho, Floral Zú, presentó su libro “Bicicletas en Foco” en la Muestra “Libros en Olavarría”.

Tras su presentación, Zú se tomó unos minutos para hablar con los medios y ratificar que es un trabajo que llevó varios años “y tiene que ver con mi profesión de fotógrafa y diseñadora gráfica. Logré aunarlo en esto, en mi pasión que es la bicicleta, los viajes, básicamente la charla que transcurrió hoy es el proceso de trabajo de cómo intervengo las imágenes, y en general están basadas en estos viajes que he hecho con la bicicleta”.

La salvedad, en este caso, es que “no es tanto contar con la aventura (que por supuesto la hay en este tipo de viajes) sino vinculado a lo artístico: cómo vinculado a estas experiencias cotidianas o no tanto en un viaje, pueden tener un resultado y una emergente artístico”.

Floral Zú recorrió 28 países, y poder recorrerlos en bicicleta “me permite absorber de las culturas de los lugares no sólo esquinas, barrios, calles, sino la idiosincrasia de las distintas sociedades, cómo se mueven, el respeto por las señales de tránsito –o no- los sistemas viales, o la carencia de ellos”.

Incluso, con curiosidades para nuestra sociedad. Zú señaló que “en muchos lugares uno anda por sistemas viales que no están ideados para ciclistas, y se cree que es un descuido con la bicicleta, y muy por el contrario (como pasa en Japón) no hay un sistema vial para ciclistas. Es una sociedad tan respetuosa que no lo necesita. Mientras que en Buenos Aires todo el tiempo necesitamzos la bicisenda, la señal, la protección, somos una sociedad más caótica”.

Fotógrafa y diseñadora gráfica, su trayectoria de 30 años le desarrolló un proceso “de trabajar, construir, y comunicar con una imagen. En estos viajes lo que pasó fue lograr a cierta altura de mi vida converger los caminos de lo que es mi profesión con mi pasión. Mi proceso de trabajo, mi profesionalidad, la pude poner en función de algo artístico. Por detrás de estas fotos hay un proceso de diseño gráfico, de percepción, el trabajo para contar desde una imagen”.

“Son diferentes maneras de comunicarse, de comunicar una idea” cerró.