Patinadoras “lucifuercitas” se lucieron en el 3º Regional

Las patinadoras “lucifuercistas” se presentaron entre viernes y domingo en uno de los gimnasios del Club Estudiantes para ser parte del certamen organizado por la Asociación de Patín del Centro.



Las representantes de la Escuela de Luz y Fuerza lograron importantes resultados que demuestran el trabajo realizado durante la temporada a las órdenes de Catalina Americo.



Los resultados para las deportistas fueron:



Victoria Herrera, 19 años, Nacional A, campeona regional, categoría Junior en disciplina Escuela

Fiorella Aquila, 16 años, campeona regional, categoría 3era B, en disciplina Escuela y Libre

Giuliana Aquila, 10 años, campeona regional, categoría 2 da C, libre y segundo puesto, en disciplina Escuela



Sofía Salicio, 11 años, campeona regional, categoría 2da C, en disciplina Escuela y el tercer puesto en Libre

Lucia Andreu, 22 años, campeona regional, categoría 2da C, en disciplina Escuela

Catalina Rojas, 12 años, campeona regional 3era C en disciplina Escuela y Libre

Morena Leira, 12 años, subcampeona regional, categoría 3era C, en disciplina Escuela y Libre

Carmela Ninni, 11 años, campeona regional 3era C, en disciplina Escuela y libre

Sol Stular, 12 años, 5º lugar en Escuela y 4º en Libre, 3era C

Martina Rossi, 15 años, tercer lugar, 3era C, en disciplina Libre

Lucia Alberca, 18 años, campeona regional, 3era C, en disciplina Escuela y Libre

Belén Altamira, 17 años, 3era C, subcampeona regional en Escuela y 4º lugar en Libre

Morena Fernández, 10 años, campeonato regional, 4ta C, en disciplina Escuela y 7º lugar en Libre

Juana Arouxet Acosta, 11 años, sexto lugar, 4ta C, en disciplina Escuela y Libre

Catalina Darrigrand, 13 años, 4ta C, tercer puesto en disciplina Libre

Aldana Zarate, 14 años, 4ta C, campeona regional en disciplina Escuela y Libre