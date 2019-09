El Fortín recibirá otro Festival de Boxeo y tuvo su lanzamiento 

Este martes se realizó el lanzamiento oficial del venidero festival de boxeo organizado por el Club El Fortín y que tendrá la presencia de un ex campeón del mundo, Marcelo “Toro” Domínguez.



Fernando Pereyra -presidente de la Comisión Municipal de Box-, Marcelo Verna -Director de Gestión Deportiva-, Carlos Miceli -vicepresidente del Club organizador- y boxeadoras que animarán la velada el próximo viernes presentaron oficialmente el Festival.



La importante contienda tendrá, además de la presencia de Marcelo “Toro” Domínguez, 10 peleas de carácter amateur que cerrará con la presencia de Lorena “La Máquina” Agoutborde en la previa a su viaje al Campeonato Argentino de Mayores enfrentándose a Andrea "Cone" Pérez, campeona AMBAPA.



Por primera vez en la historia del boxeo local una representante femenina será la encargada de cerrar un Festival y sobre ello opinó: “Es un orgullo para mí, mi entrenador y la gente de Olavarría y por eso vengo entrenando mucho y en doble turno”.



“Me voy a enfrentar a una boxeadora zurda por primera vez y me sirve para prepararme, espero pelear más antes del Campeonato Argentino pero me siento preparada para ser profesional” sostuvo Agoutborde ante un interesante marco de público.



En representación de la Municipalidad de Olavarría y explicando lo que será la capacitación a cargo de Domínguez prevista para el sábado en el gimnasio de Dojo Pantera, Verna dijo: “Desde el Municipio la idea fue recuperar algo de lo que fue el boxeo en otros tiempos y la ideal de la capacitación es brindar una clínica abierta y gratuita que tendrá su parte teórica y su parte práctica por eso se invita a todos a participar en especial a entrenadores y deportistas. Domínguez viene a entregar su conocimiento”.



“Tenemos que movilizar el boxeo amateur, estos festivales dan motivación y queremos que se animen y más con la presencia de “Toro” Domínguez” sostuvo Carlos López, el programador de la velada.



Por último, dieron su opinión Ludmila Cortés, Milagros González, Sasha Bertolano y la púgil de Barragán Box que será la encargada de cerrar el festival y todas coincidieron en que nos “preparamos de la mejor manera, cada día nos esforzamos más”.



El cronograma de peleas a comenzar desde las 21:30 del próximo viernes será: Elías Olivetto vs. Sebastián Ibarra; Sasha Bertolano vs Milagros González; Iván Gómez vs Pablo Márquez; Ludmila Cortés vs Cinthia Clark; Diego Martínez vs Ezequiel Jara; Facundo Farías vs Isa Ferrando; Matías Lavallen vs Guido Bañasco; Agustín Burgos vs Cristian Pereyra y Alexander Farías vs Lucas Cordech. La pelea de fondo será entre Lorena “La Máquina” Agoutborde enfrentándose a Andrea "Cone" Pérez, campeona AMBAPA.