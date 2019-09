Ricardo Luissi: “las cosas cambiaron favorablemente”

En la tarde de este martes se realizó una conferencia en el cuartel de Bomberos en la que estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo de Bomberos y el Intendente Ezequiel Galli junto con el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto. Allí dieron a conocer los números de los canon que reciben desde febrero por el Estacionamiento Medido y cómo utilizaron ese dinero.

Ricardo Luissi, presidente de la Asociación de Bomberos -que se mostró sorprendido por la visita del Intendente y funcionarios- se refirió al canon del Estacionamiento Medido “nosotros recibimos desde febrero de este año el subsidio por parte del canon del estacionamiento medido que fue una lucha”.

“Era un dato que necesitábamos decirlo, sabemos que tenemos que expresarlo en el HCD pero lo más importante es que la comunidad sepa de cómo esto estaba funcionando hace ya cuestión de 7 meses” remarcó Luissi.

En cuanto a la situación económica en la que se encontraban previo a la recepción mensual del canon indicó que “la realidad es que a nosotros los gastos fijos ya nos habían superado como también las deudas que teníamos. La situación de Bomberos era muy difícil”.

El presidente de Bomberos contó que “desde que comenzamos a recibir las remesas, las cosas cambiaron favorablemente” y agregó entusiasta que “hay un montón de cosas de estos gastos fijos prácticamente resueltas”.

Las inversiones realizadas

Otro de los aspectos que mencionó fue el funcionamiento del cuartel, sobre ello dijo que “lo principal para nosotros era que el Cuartel se mantuviese al 100% operativo. Esto significa que tenemos guardia las 24 horas, eso conlleva un costo de cuarteleros, y tenemos motoristas y choferes al 100% en todas las guardias. Eso nos dio tranquilidad, y atento a cualquier llamado telefónico bomberos está”.

Con respecto a otros gastos que cubrieron detalló que “también se cubrieron gastos de deuda de personal. Ellos trabajan y hacen una vida diaria de mantenimiento de elementos y vehículos. Y para eso necesita equipamiento. Gracias a Dios pudimos comprarlo, son equipos de fajina. Lo otro fue lo que nadie ve: el combustible, lubricantes, materiales de repuestos, y todas las cosas que se pueden suceder detrás de un camión en movimiento y tiene que estar 100 al 100 operativo y listo para salir”.

Luissi habló de la “difícil situación del país”, situación que “también es difícil para nosotros” e hizo hincapié en que “lo que queríamos era llevar tranquilidad a la comunidad que esos fondos que se generan a través del Estacionamiento Medido son fondos genuinos de la comunidad de Olavarría pero son fondos que vuelven”.

Con respecto al detalle de esos gatos informaron que la documentación “está en poder de la intendencia, en el HCD y en Bomberos”. En los documentos se detalla el dinero que ingresa y se hace la presentación de los gastos.

En cuanto al promedio que reciben Luissi indicó que es alrededor de “780 mil pesos y 800 mil pesos mensuales”. Al respecto Valetutto agregó que “los últimos dos meses fueron de 850 mil pesos y anteriormente fue variando en 700 y pico”.

“No hay en el país, cuarteles como el que tenemos en Olavarría”

Por su parte, el Intendente destacó al cuartel local y dijo que “me animo a decir, no hay en el país, cuarteles como el que tenemos en Olavarría. Y esto no es dicho por mí, sino por gente que sabe y ha recorrido todo el país y me lo han dicho en varias oportunidades: pocos cuarteles hay en la argentina que tengan el orden y el equipamiento que tiene este cuartel”.

Sobre la situación que atravesaba bomberos previo a la entrega de las remesas Galli dijo que “para nosotros es muy importante lo que ha sucedido: si bien existe esta deuda -y no tengo dudas de que se va a salir adelante y se va a poder cubrir- Bomberos tenía un problema de déficit mensual importante a raíz de la gestión del Estacionamiento Medido anterior y se estaba cubriendo con subsidios del Municipio”.

“Ver que en Bomberos están comprando equipamiento necesario para la institución con los fondos que están recibiendo, habla del compromiso que en esta misma mesa asumí con la Asociación” dijo el Intendente y a continuación aseguró que “uno de los temas prioritarios que me presentaron era que ellos no querían gestionar más el Estacionamiento Medido porque era un problema para la institución, pudimos solucionar eso” concluyó.

Estacionamiento Medido y su funcionamiento

El jefe comunal destacó la implementación del Estacionamiento Medido y dijo que “con el nuevo Estacionamiento Medido ocurrió un doble efecto: por un lado se dio un orden al espacio público y por el otro una solución a los gastos fijos de esta institución que realmente era una situación compleja”.

En cuanto a los cuestionamientos que recibió el Municipio en su momento por la contratación de la Empresa Soluparkig dijo que “los ingresos de Soluparking vienen a la institución y quedan en Olavarría, también los sueldos de los empleados quedan en Olavarría, es importante decirlo”.

El Intendente destacó que “el 100% de los empleados de Soluparking fueron recategorizados con la misma antigüedad que tenían, por lo cual ninguno sufrió una merma en su categoría y eso es para destacar”. Y agregó que “a veces mal intencionadamente se dice que el dinero de los olavarrienses por el Estacionamiento Medido se está yendo de la ciudad y esto no es así, la gran mayoría de lo que los olavarrienses gastamos en el Estacionamiento Medido queda en la ciudad”.