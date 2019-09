Femicidios e indiferencia: “Si uno no reclama es como si no existieran”

Este martes se realizó una nueva manifestación para repudiar y pedir justicia por los 4 femicidios ocurridos este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén. Alrededor de 40 personas realizaron una concentración en el Paseo Jesús Mendía. En su mayoría mujeres de distintas edades y de diferentes organizaciones dijeron presente y gritaron “Ni una menos, vivas nos queremos”.

Infoeme dialogó con las manifestantes quienes resaltaron la necesidad de no ser indiferentes ante esta situación. Lucy Iguerategui contó que “hay que estar presente para reclamar porque si no las cosas siguen pasando y si uno no reclama es como si no existieran” e hizo hincapié en la falta de políticas género por parte del gobierno actual.

“Esto es una cuestión de Estado y es el mismo Estado que desprotege a los niños, a los ancianos, que quita vacunas, que quita trabajo, que reprime. Es muy triste lo que está pasando”, afirmó.

También describió la falta de empatía y de interés de la comunidad olavarriense con una metáfora: “Ayer venía caminando por la plaza y vi los árboles. Esta es una ciudad así: sin brotes, sin hojas, es una ciudad dura, que no participa, que no defiende, que no hace de sí los temas propios”.

Cerca de Lucy, tres adolescentes sostenían pañuelos verdes y violetas. “Estamos acá porque nos moviliza que en un fin de semana, en dos días, haya cuatro femicidios. La mayoría son jóvenes, una de 18 y otra de 15. Se sienten un montón de comentarios de 'algo habrán hecho', 'tenía 15 años, no tenía por qué estar con un tipo de 30'. Son situaciones que nos movilizan y nos indignan”, contó Sofía.

Malena agregó que “es de una magnitud enorme la cantidad de femicidios que sucedieron a lo largo de este año, que suceden siempre. Nos despertamos la mañana del lunes sabiendo que durante 2 días sucedieron 4 femicidios. Nos duele mucho. No solamente el pensar que es terrible, sino el hecho de pensar que podemos ser nosotras”.

Por su parte, Candela coincidió con los comentarios que se multiplicaron en cuanto a la indiferencia de la sociedad: “En comparación con el año pasado, se nota que cada vez que hay marchas o nos organizamos para juntarnos, vienen menos personas”.

Desde el 2000 hasta la fecha en Olavarría el Frente Ni Una Menos contabilizó 19 femicidios. A nivel nacional el “Observatorio Ahora que sí nos ven” registró 223 casos en lo que va del 2019.

Yessica Almeida, del Plenario de Trabajadoras aseguró que “esto es terrible” e hizo referencia también a “los travesticidios y transfemicidios que también vienen aumentando en nuestro país”.

“Claramente estamos acá porque continuamos exigiendo y gritando que no queremos una ni una muerta más en nuestro país por cuestiones de género, no queremos ningún femicidio más, ni una muerta más por abortos clandestinos y por todas las violencias que desde el mismo Estado se vienen perpetrando”, aseguró.

Almeida resaltó que “tenemos un montón de situaciones, incluso locales, donde lo que se hace es encerrar a la mujer, darle botones antipánico -cuando se dan y cuando hay- además, no es a la mujer a la que se tiene que aislar sino que tiene que haber otras medidas, una justicia rápida, un accionar policial rápido”.