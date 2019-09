Kapanga y Los Tekis en el AcercArte de Azul

El evento cultural itinerante AcercArte llegará este sábado y domingo a la vecina ciudad de Azul.

Ambas jornadas se llevarán a cabo en la plaza San Martín a partir de las 15:00 con entrada libre y gratuita.

Sábado 14

15:00 Circo Intro.

15.00 Cine móvil. Diario de Greg: Un viaje de locos.

15.00 Cine 360°. Viaje Salvaje a la Tierra.

15.15 Artes Plásticas con Milo Lockett. Taller de pintura para niños a partir de 4 años.

16.00 Cine 360°. Fronteras del Universo.

16:30 Infantiles. Los Cazurros Mix.

17.15 Cine Móvil. Sueño Florianópolis.

17.15 Cine 360°. Dinosaurios.

17.15 Taller de circo.

17.45 Biblioteca. Escenarios Literarios: Entrevista a Florencia Canale.

18.00 Cine 360°. The Wall - Pink Floyd.

18:45 Circo Show.

18:45 Cine 360°. Universo Cerati.

19.15 Stand Up. Martín Pugliese.

20:00 Música. Kapanga.

21:30 Teatro. Conferencia Sobre La Lluvia (Fabián Vena).

Domingo 15

15.00 Cine Móvil. Los Fixies: Amigos Secretos.

15.00 Cine 360°. Viaje Salvaje a la Tierra.

15:30 Circo Intro.

15.45 Biblioteca .Historias Fabulantásticas, Miguel Fo.

16:00 Cine 360°. Fronteras del Universo.

16:30 Infantiles. Los Heavysaurios.

17:15 Cine Móvil. Olmedo, el rey de la risa.

17:15 Cine 360°. Dinosaurios.

17:15 Circo Taller.

17:45 Biblioteca. Escenarios Literarios: Entrevista a Federico Andahazi.

18.00 Cine 360°. Universo Cerati.

18:45 Circo Show.

18:45 Cine 360°. Pink Floyd: The dark side of the moon.

19.15 Stand Up. El heavy re jodido.

20:00 Música. Los Tekis.

21:30 Teatro. La Gran Farándula (Anita Martínez).