Trebucq: “Pensamos en el mejoramiento de la educación médica de nuestro país”

El Decano de la Facultad de Salud, Héctor Trebucq, dialogó con los medios de comunicación locales durante el desarrollo del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas que tuvo como sede a nuestra Ciudad.

En principio hizo referencia al objetivo del encuentro y resaltó tres puntos. El primero fue “seguir avanzando en el tratamiento de estándares de acreditación, o sea cómo formamos a nuestros estudiantes en salud, para lo cual discutimos cómo adecuar en base a indicadores cómo debe ser”.

Se reúnen para “pensar en el mejoramiento de la educación médica en nuestro país que depende de esos estándares” como también sobre “la conformación de los temas de una jornada que se realizará a fines de agosto en Buenos Aires donde participarán también todas las facultades públicas”.

Trebucq fue consultado sobre las diferencias que existen entre Facultades y Escuelas a nivel país y respondió: “El foro tiene una cualidad y es intentar igualar las características curriculares de todas las Facultades pero claramente hay diferencias: hay más tradicionales, intermedias y más nuevas que tienen propuestas más innovadoras”.

Consideró que el abordaje es distinto pero “es bueno ver que Facultades como Cuyo, Córdoba, La Plata o Rosario están totalmente abiertas por más de que se las tenga como tradicionales. Han renovado su curricula, intentando aggiornar en lo que hoy se enseña en la educación médica”.

De la actividad participaron alrededor de veinte decanos de diferentes unidades académicas de Argentina. Es inevitable el contraste realidades. Frente a esto el Decano asumió que prevalece la charla. “Se habla pero no se discute. Se arma la base de lo que se debatirá en la Secretaría de Políticas Universitarias, en los Ministerios de Educación y de Salud”.

Para el profesional de la salud, que el Foro se haya realizado en Olavarría es “fundamental, significa un ‘espaldarazo’, una confirmación y consolidación de nuestra unidad académica. Ser Facultad este año que viene bravo ha sido bueno para nosotros, traer el Foro por segunda vez a Olavarría es un privilegio”.

La última consulta tuvo que ver con las condiciones de ingreso para los estudiantes y el desarrollo según la unidad académica: “No está unificado a nivel nacional, las realidades son distintas, no es la misma cantidad de ingresantes que tiene la UBA o en La Plata a la de Olavarría, por una cuestión geográfica inclusive. Cada Facultad de alguna manera define sus metodologías de ingreso siempre teniendo en cuenta que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar aunque el estudiante no apruebe el ingreso, no quedan afuera, recicla el módulo de ingreso para empezar la carrera en un segundo cuatrimestre o el año siguiente”, pronunció Héctor Trebucq.