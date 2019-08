Ezequiel Galli y la salud sexual: “La única forma es la prevención y la educación”

Yesica Guevara

Ezequiel Galli habló con Infoeme y abordó distintas temáticas vinculadas a lo social y a la salud pública. Resaltó el trabajo realizado a través de la Dirección de Políticas de Género y el equipo interdisciplinario que aborda la problemática desde todos los ámbitos. Incluso destacó el programa “Mujeres Creciendo” que fomenta la posibilidad de tener “un sustento económico ya que la independencia de la mujer para poder salir de la situación de violencia es clave”.

Hizo referencia a la cuestión presupuestaria para llevar adelante distintas acciones y aseguró que en este momento por ejemplo, “se están construyendo dos viviendas para víctimas de violencia de género”.

Hubo espacio para la salud sexual y reproductiva. La situación respecto a los objetores de conciencia en el Hospital y las cifras en cuanto a enfermedades de salud sexual y reproductiva como sífilis y enfermedades bacterianas como tuberculosis. “Ayer me pasaron los números de tuberculosis y bajaron considerablemente, es un número que es fantástico para nosotros. En cuanto a la sífilis, es una enfermedad que volvió a surgir en los últimos años y tiene que ver con esto de la falta de prevención, básicamente”.

También realizó una lectura sobre el aumento de los comedores en nuestra ciudad y afirmó que las situaciones sociales críticas son atendidas por el Estado y que “nosotros no hacemos política con el hambre”.

El Municipio adhirió a la Ley Micaela ¿Cómo llevan adelante las capacitaciones? ¿Continuarían con este tipo de iniciativas?

El cambio que se va a generar va a llevar mucho tiempo, no es algo que se solucione de un día para el otro con capacitaciones. Yo fui el primero en el Municipio en hacer la capacitación porque creo y estoy convencido que tenemos que abordar una problemática social que ha crecido de una manera muy importante en el último tiempo. Hemos cumplido a rajatabla con la ordenanza que afecta fondos para la política de género. Hemos hecho capacitaciones, hemos abordado los casos con talleres para hombres que fueron los que generaron la situación de violencia. Eso es algo novedoso, es muy importante también. Hemos tenido una respuesta por parte de los hombres importantísima porque pensamos que iba a ser difícil que la persona que lleva adelante la violencia se preste a llevar adelante un taller para poder lograr que la situación cambie. También tenemos que abordar la problemática desde la escuela para que los chicos ya empiecen a entender a la violencia de género como una problemática social, que si Dios quiere en el transcurso de las próximas generaciones se empiece a disminuir.

En los últimos años el movimiento de mujeres ha salido a la calle a luchar por distintos derechos, entre ellos aspectos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva. El Municipio cuenta con un Programa que aborda esta temática y se ha hablado de una mayor necesidad de presupuesto ¿Es viable?

Todo lo que tenga que ver con mayor presupuesto es cuestión de evaluarlo. Lo que hemos logrado es articular con cada una de las Mesas y que nos traigan las preocupaciones. Hoy no tenemos pensado aumentar el presupuesto pero estamos abiertos a distintas propuestas, todo tiene que ver con lo que se programe y proyecte. No es cuestión de pedir presupuesto y nada más, por eso el equipo está permanentemente trabajando en ese sentido y estamos dispuestos a debatirlo.

En ese sentido, ¿Trabajan con organizaciones e instituciones?

Permanentemente. Firmamos convenios, hay Mesas, el diálogo es algo que se ha destacado en muchas oportunidades. Creo que eso es lo más valioso. Diego Robbiani es alguien que tiene permanente presencia en las reuniones y lógicamente queremos abordar cada una de las temáticas de la mejor manera y lógicamente la mejor forma es con presencia del Estado.

Desde algunos ámbitos se ha pedido que se agilice la posibilidad de realizar interrupciones del embarazo en los casos contemplados por la Ley. Más allá de los derechos individuales de los médicos de ser objetores de conciencia ¿está garantizada institucionalmente esta posibilidad?

La posibilidad existe. Tengo entendido que es uno solo el profesional que está dispuesto a realizarlo, pero eso no depende de nosotros, depende de la Justicia. La que define si el caso está encuadrado dentro del marco legal para llevar adelante la interrupción del embarazo es la Justicia y lógicamente nosotros vamos a acatar las decisiones de la Justicia en todos los ámbitos. No hemos tenido ningún caso en que la Justicia nos haya bajado la orden de llevar adelante una interrupción del embarazo pero si hay que llevarlo adelante existirá el profesional que lo haga y si no se buscará el profesional para hacerlo.

¿Han detectado un aumento en los casos de enfermedades de transmisión sexual? En las últimas Jornadas de Infectología se marcó como preocupante un aumento de casos de sífilis, por ejemplo.

Se está trabajando con prevención. La única forma es la prevención y la educación. El mayor problema son los jóvenes hoy y tratamos de abordarlo desde todos los ámbitos: desde la Dirección de Juventud, desde la Secretaría de Salud, porque son temas que preocupan y mucho. En comparación con el resto del país, en Olavarría tenemos buenas cifras, como fue el caso de la mortalidad infantil, tuvimos la más baja de los últimos 25 años. Esto tiene que ver con la respuesta de las políticas en salud que hemos llevado adelante.

¿Qué lectura hacen del aumento de comedores en los barrios y del aumento del pedido de más cupos para comedores escolares?

Los aumentos de cupos en comedores escolares son lógicos. Hay un montón de chicos que están viendo que se come mejor en las escuelas y que no comen bien en las casas. Nosotros estamos dispuestos a hacer el mayor esfuerzo posible para que los chicos coman como corresponde y obviamente afrontar los casos de necesidades extremas como lo estamos haciendo. Con respecto a los comedores, no voy a entrar en ese debate porque la respuesta siempre va a ser la misma: nosotros no hacemos política con el hambre y donde tenemos lugares que tenemos que acompañar a los chicos, los acompañamos no solamente con abrir un comedor o acompañar un comedor, sino que vamos con la Subsecretaría de Deporte, le damos deportes a los chicos, los metemos en una Sociedad de Fomento, en una Junta Vecinal, en un plaza, va el profe, los tiene contenidos en el horario en el que no están en la escuela, y después cuando terminamos le damos la leche. Me parece que de esa manera es como se trabaja, no politizando el hambre y no aprovechando un momento coyuntural del país que hace parecer que Olavarría es la ciudad de los comedores y de los merenderos. La verdad es que si tenemos alguna familia que necesita de la intervención del Estado, estamos abiertos, vamos con la trabajadora social, hacemos el informe social y lo que necesiten, nosotros vamos a estar ahí.

