José Eseverri: “Hay un gobierno que no entiende para qué está la cultura”

Durante la mañana de este sábado se llevó a cabo la presentación de las políticas culturales de Consenso Federal a nivel local. En una conferencia de prensa encabezada por José Eseverri, Diego Lurbe y Anabella Galvano, detallaron las propuestas y realizaron críticas a la actual gestión cultural del municipio.

José Eseverri, candidato a intendente del espacio explicó el trabajo realizado para la conformación de distintas propuestas y conceptualizó la mirada que tienen de la cultura como “un puente hacia el desarrollo”. Señaló que “tiene que ser respetuosa de la diversidad cultural que muestra Olavarría y que tiene que incluir a todas las actividades culturales que se desarrollan en nuestra ciudad y van desde los centros culturales alternativos hasta la cultura oficial”.

Eseverri hizo hincapié en “poner en valor” las fiestas populares y los grandes eventos culturales. Aseguró que “Olavarría fue en algún momento una ciudad que trascendió y que tuvo como marca la actividad cultural”.

Por su parte, Diego Lurbe destacó que “la cultura es una herramienta de desarrollo de los pueblos” y como tal propuso “generar una cultura que nos identifique, abierta y popular”. La intención es realizar un relevamiento de datos y construir “con lo que nos diga la gente”.

Se detuvo en la noción de “inclusión” y aclaró que “para nosotros no es solamente llevar una actividad cultural a un sector de la ciudad más relegado, sino poder organizar una actividad en la que puedan participar diferentes estamentos sociales de nuestro lugar. Donde una persona que le tocó en suerte nacer en el microcentro pueda compartir con otra persona en otro lugar de la ciudad”.

Como hilo conductor de las propuestas, resaltaron la cuestión “trasversal” para poder abordar lo social, cultural y lo deportivo.

“En la época de José, se construyeron 6 museos: 3 en las localidades y 3 en la ciudad de Olavarría. El museo de Espigas, el de Hinojo, el de Loma Negra, el Museo de Ciencias, el Museo Emiliozzi y se reivindicó el espacio del Centro Cultural Municipal San José”, detalló Lurbe.

Al respecto, Eseverri señaló que “la etapa que viene tiene que estar marcada por dos puntos de encuentro importante que son la realización del Museo Paleontológico y el Museo de las Colectividades”.

El Centro Cultural Municipal San José y las oficinas

Eseverri también mencionó la dinámica actual de funcionamiento del Centro Cultural San José y habló de perdida “del concepto” y de “ideas rectoras del gobierno”.

“Si no sabés para que está el Estado en la salud pública, si no sabés para que está el Estado en las políticas sociales, si no sabés para que está el Estado en las políticas culturales terminás poniendo oficinas en un Centro Cultural”.

Personalmente aseguró que le “duele” lo que pasa en el Centro Cultural San José. “No solo pusimos en valor un edificio sino que desarrollamos una dinámica cultural que Olavarría jamás había vivido”. E insistió: “que eso termine siendo un lugar para oficinas me duele como ciudadano, como vecino de la ciudad porque entiendo que hay un gobierno que no entiende para qué está la cultura”.

Los espacios culturales independientes

José Eseverri contó que se han reunido con alguno de los espacios alternativos de la ciudad y aseguró que se necesita realizar un reconocimiento institucional “porque son básicamente espacios democráticos”.

Los gobiernos tiene que entender que no importa lo que se diga ahí adentro, sino que se diga.

El ex intendente insistió en la importancia de “transmitir las manifestaciones sociales más diversas y con independencia de los gustos que el gobierno pueda tener”. Además, consideró que “la deserción del estado en las políticas culturales en los últimos años ha hecho que estos centros alternativos tengan un trabajo, un esfuerzo enorme, les cuesta encuadrarse legalmente, tener las instalaciones como corresponde y demás. Hay que trabajar en esa línea que parte del respeto democrático a las distintas voces que tiene que haber en materia cultural”.

Por otra parte, hicieron referencia al conflicto que se atraviesa en el Parque Alberdi a raíz de las denuncias que algunos vecinos realizaron durante los ensayos de las comparsas y batucadas.

“Han llegado a esta situación por un absoluto desmanejo de parte del gobierno. No se han construido los puentes necesarios de diálogo y de respeto hacia la convivencia”, indicó Eseverri. Y enfatizó que tras hablar con los vecinos y los integrantes de comparsas “lo que falta es un Estado presente que oriente y ordene. Hay que respetar una fiesta popular como es el Corso y hay que respetar la vida de los vecinos”.

Por otra parte, se refirió a la vieja estación de trenes que se encuentra en el Parque Alberdi y aseguró que “empezamos la primera etapa de la remodelación, había más etapa que cumplir pero lamentablemente en 4 años no se le puso más que chapas para tratar de que no lo usurpen”.

Resaltó el valor histórico del edificio y aseguró que “pensamos trasladar ahí la Secretaría de Cultura para sacarla del centro, que sea más accesible, es parte de nuestra política de descentralización de servicios municipales”.

Habló en términos de Secretaría y no de Dirección de cultura, aunque consultado al respecto aseguró que “la jerarquía cultural que le otorgamos va más allá de las denominaciones de las jerarquías administrativas”.