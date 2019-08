González: “No se interpretó la intención de la UCR”

El presidente de la UCR local, Francisco González, dialogó con Infoeme sobre el escenario actual. Señaló que en los barrios “la situación no es fácil” y que tienen complicaciones, incluso, para conseguir donaciones. Valoró las medidas tomadas por el gobierno para la clase media, y dijo que “el radicalismo ha sido la voz que lo ha marcado y muchas veces no fue oído”.

Semanas después de las elecciones, y con varias situaciones que agudizaron el contexto económico y social del país y la ciudad, el radicalismo evalúa el momento y analiza lo sucedido. Francisco González, titular del comité local, dialogó con Infoeme y contó, desde la mirada del partido centenario (perteneciente a Juntos por el Cambio) el revés electoral y lo que sucede en los barrios.

Tras señalar que se encuentran “cerca del vecino para conocer qué es lo que sucede” indicó que “donde más estamos presentes es en los barrios que peor la están pasando. Y la verdad es que la situación no es fácil”.

Según su mirada, “lo palpamos en un indicador claro: antes solicitábamos ayuda para los barrios y demás, y la verdad que no nos resultaba muy complicado conseguirlo. Y hoy sí, cuesta conseguir donaciones, algo en particular que necesite una institución y demás, cuesta. Ese es un indicador de la situación que se está atravesando”.

En este sentido, dejó en claro que “hay que atender todas las necesidades, del comerciante, de la Industria, las pymes, de los vecinos que no tiene trabajo, le cuesta trabajo llevar un plato de comida a su casa. Es la necesidad de un montón de sectores y entenderlos a todos”.

“La situación económica afecta a todos: es no saber si le podés pagar el sueldo a tus empleados por un lado, pero también es no saber si podés llevar un plato de comida a tu casa por el otro. Alimentarse bien, esa necesidad. Hemos visto situaciones delicadas, y más allá de que uno no la atraviesa le pega muy duro. Es realmente muy impactante”.

Admitió, de todas formas, que el gobierno “tomó cartas en el asunto. Hay una clase media muy golpeada con la crisis económica de los últimos años” y citó como ejemplo “el hecho de meterse con los créditos UVA es algo que se estaba reclamando y no se venía escuchando”.

“Había que tomar cartas en el asunto y creo que se tomaron. Se tomó real dimensión de la situación, se estaba subestimando lo que se venía reclamando en la calle”.

Con respecto al rol de la UCR, “ha sido la voz que lo ha marcado y muchas veces no fue oído. Ahí estuvo el error de este gobierno, de no escuchar a un partido que históricamente ha estado en la calle, en los barrios, y sabe de primera mano qué es lo que le está pasando a la gente”. Como ejemplo, de hecho, señaló que se opuso internamente a “los aumentos excesivos en los servicios, en las tarifas, le dijimos que había que aflojar, no había que ir. Puso la voz fuerte con respecto a poder brindar un bono a fin de año en 2018, en algunas cuestiones escucharon, en muchas otras no. Creo que hoy están los resultados a la vista de malas decisiones”.

En Olavarría, opinó, “se está un poco por encima de la media de otras ciudades que la están pasando mucho peor. A mí sinceramente no me gusta hacer leña del árbol caído, pero sí decir que el radicalismo lo planteó desde un lugar de tratar de aportar su mirada” y resaltó el planteo de “la conformación de una mesa de Cambiemos (ahora JxC) donde se discutan muchas cuestiones. Nos parecía que no eran simplemente críticas o poner palos en la rueda, queríamos aportar otra mirada que veíamos en la calle. Pero bueno, lamentablemente se tomó de otra manera”.

“Lamento que no se haya interpretado la intención del radicalismo” cerró el dirigente radical.