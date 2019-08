“La problemática del abuso sexual en Olavarría es mayormente intrafamiliar”

“La problemática del abuso sexual sexual en Olavarría es mayormente intrafamiliar”, expuso en diálogo con Infoeme del doctor José Iturralde, el titular precisamente de la Ayudantía Fiscal local en Delitos Contra la Integridad Sexual. “El problema está también dentro de las casas”, sentenció.

Con el cuidado que este tipo de casos ameritan, el funcionario judicial olavarriense habló con este Diario y narró acerca de cómo es el trabajo diario en una temática sumamente compleja. No obstante, puso el acento en cómo la sociedad está más atenta ante este tipo de episodios y los denuncia, algo que antes no sucedía en el número que se da ahora. Allí, además, no quiso pasar por alto la labor de los efectores de salud o actores de distintas instituciones que son quienes suelen detectar estos hechos que en su mayoría se registran en el interior de los domicilios de las víctimas.

“Es donde el Estado no llega”, expresó y señaló cómo con esta realidad “se amplían los ámbitos de cuidado. Ya no son la noche, boliches y demás, sino que también el interior de cada domicilio”, expresó el letrado local que además presta funciones en la fiscalía de Drogas Ilícitas.

Narró que en Olavarría la gran mayoría de los casos se dan en el ámbito intrafamiliar y, como si ya eso no fuera poco, las víctimas mayormente son chicos y chicas de menos de 13 años.

Cámara Gésell

La conversación esta vez no sólo se vio motivada por conocer cuál es la realidad local en este tipo de delitos y su investigación, sino acerca de una importante mejora en las condiciones para llevar a cabo declaraciones bajo la modalidad de Cámara Gésell, la forma en la que brindan su testimonio víctimas de agresiones sexuales menores de 16 años.

En las últimas horas se concretó la primera declaración en el flamante espacio que fue acondicionado para este fin. Se trata de un ambiente que fue dotado de dos cámaras y equipos de sonido, donde concurren la víctima y el psicólogo, que además de acompañar es el encargado de realizar las preguntas que fueron acordadas por las partes, que siguen todo el desarrollo de la audiencia desde otra habitación, ubicada a varios metros, ambas dentro del recinto judicial local.

Infoeme recorrió esos espacios y, a partir del testimonio de funcionarios, supo conocer lo significativo de la mejora. Vale recordar que previamente funcionaba en un espacio mucho más reducido y ubicado en un sector de mayor concurrencia y movimiento. Inclusive, se debía contar con el asesoramiento y apoyo de personal técnico de Azul que viajaba de manera específica para cada audiencia. Ahora todo eso es parte del recuerdo.

El doctor José Iturralde explicó que este tipo de declaraciones tienen como objetivo primario “evitar la revictimización” y a, a la par, otorgan dos beneficios primordiales. El primero, y ya aludido, de ser la manera menos agresiva o invasiva de tener la palabra de la víctima. La restante, es que el registro de esa audiencia puede utilizarse luego en la instancia de debate o juicio, sin tener la necesidad de volver a exponer a la víctima. “Es una garantía de fidelidad”, concluyó.