Autismo y psicoanálisis en la Feria del Libro de Olavarría

Con la finalidad de que la 26° Muestra Libros en Olavarría tenga una mirada interdisciplinaria y amplia es que se propuso, junto al “Equipo Interdisciplinario Condición Espectro Autista – EICEA -” dependiente de la Secretaria de Salud Municipal, la posibilidad de que llegarán a nuestra ciudad dos especialistas en autismo y psicoanálisis.

Es así como, el sábado 31 de agosto a las 16:30 horas en el Centro Cultural Municipal “San José”, estarán las Dras. Claudia Bregazzi y Cristina Huberman disertando sobre “El psicoanálisis frente a los trastornos del espectro autista”.

En esta charla gratuita y abierta al público, las profesionales abordarán generalidades de los trastornos del espectro autista, causalidad multifactorial, importancia de la detección temprana de retracción en el niño pequeño, signos de alarma, diagnósticos diferenciales, abordaje interdisciplinario e intervenciones psicoanalíticas y la importancia de la vida emocional.

En la misma, la Dra. Cristina Huberman presentará su libro “Autista / Artista. La historia de A., un recorrido terapéutico” donde repasa el amplio espectro de autores, teorías y bibliografía disponible sobre autismo, desde el aporte de las neurociencias, la psicología evolutiva hasta el psicoanálisis, especialmente los aportes de Melanie Klein y las observaciones de Esther Bick sobre la identificación adhesiva, que retoma Meltzer.

A la vez que brinda una detallada historia clínica de un paciente. Se trata del tratamiento de un niño que viene a la consulta porque, desde los dos años y medio, los padres notan que no se desarrollaba como los otros. Durante los primeros meses del tratamiento el niño se sienta en el piso y apoya su espalda sobre el diván, sin hablar y sin mirar a su analista, quien busca el contacto a través del juego. A lo largo de un proceso terapéutico no exento de avances y retrocesos, se van produciendo cambios que si bien se ocasionan en el consultorio son acompañados de significativas modificaciones en su vida familiar.

Al finalizar el tratamiento el paciente cumplía con solvencia su educación escolar y años después canalizaba su vocación por la música y el arte.

Tal como señala la Dra. Bregazzi: “el niño no habla, no focaliza la mirada, no se comunica. Los padres no se tranquilizan con “ya va a hablar….” pero también se inquietan con diagnósticos apresurados y pronósticos sombríos. Hay situaciones que favorecen la “retracción” del niño pequeño que no son sólo atribuibles a un Trastorno del Espectro Autista pero que deben ser modificadas para permitir el desarrollo del niño. Por eso, resaltaremos el papel de la vida emocional en el crecimiento mental y las intervenciones terapéuticas que favorecen el crecimiento”.