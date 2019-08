"Verdurazo y panazo" en Olavarría: “Desaparece todo en 15 minutos, siempre va a ser poco”

Alex Herrera, de la Casa Valeria y MP Dignidad, Enrique Hohl de MTE, Yanina Lardapide de Techo, Tierra y Trabajo y representantes de Suteba Olavarría, brindaron una conferencia de prensa para brindar mayores detalles de una nueva jornada de lucha que se realizará este miércoles: un panazo y verdurazo en dos barrios de Olavarría.

No sólo ahondaron en cómo se llevará a cabo la actividad sino que también contaron cómo es la situación en los diferentes sectores que asisten y presencian a diario. Las necesidades básicas que la gente no puede cumplir, el hambre, la demanda y el “pensar en el otro” en un duro contexto económico.

El primer orador fue Alex. Resumió a la situación actual como “insostenible” y adelantó que hay “cada vez hay más personas en los barrios con necesidades”. Contó que cuando la gente ve que hay un movimiento social que “activa se acercan y nosotros/as apostamos muy fuerte al laburo comunitario, apuntamos a salir entre todes de estas situaciones. Siempre que surge una demanda tratamos de informarla por todos los medios que tenemos para conseguir diferentes cosas (frazadas, alimentos, garrafas, etcétera)”.

Mujeres en situación de vulnerabilidad integran la mayoría de sus demandas. “Se acercan con situaciones límites. Canalizamos lo que podemos pero a veces escapa a nuestra buena voluntad. No estamos haciendo caridad porque no somos de clase media o clase media alta, somos pobres, pasamos hambre, nos ayudamos por algo instintivo. Eso luego se multiplica en toda la sociedad. Damos todo porque haya una sociedad más justa”.

Pero siempre llegan a la conclusión, que confesó a veces olvidan por la vorágine que acompaña su diaria, de que “es el Estado el que tiene que responsabilizarse de la hambruna y miseria que ha generado esta gestión en nuestro pueblo. El hambre es una decisión política. Hemos tenido reuniones con diferentes funcionarios, no cumplen los acuerdos y queda en la nada. Luego los vemos en los medios invisibilizando la situación, nos parece absurdo”.

Estarán desde las 15 horas en Saavedra y avenida Avellaneda y el otro en Emiliozzi y Calle 118

Seguidamente fue contundente y remarcó: “Necesitamos una respuesta inmediata, pedimos una reunión que se mantenga en el tiempo y tenemos muchas cosas para hablar. El primer ataque es ‘planero vayan a trabajar’ bueno, que nos vengan a decir dónde está el trabajo porque vivimos de changa”.

Luego y con respecto a la la representación analizó que “se está quedando atrás, no está cumpliendo con su rol. No puede ser que haya políticos cobrando sueldos abultadísimos y por ejemplo, nosotres en Casa Valeria no tenemos ni 100 pesos para comprar un trozo de pollo para el guiso. Es absurdo”.

El segundo en tomar la palabra fue Enrique Hohl de MTE e hizo hincapié en las expectativas que tienen sobre la jornada de lucha que se enmarca en una iniciativa nacional. “Son buenas porque medianamente la cantidad de verdura que podemos conseguir se consume porque es regalada o a un precio simbólico de colaboración (10 / 20 pesos). La verdura en 15 minutos desaparece, lo mismo que el pan. Siempre va a ser poco. Todos los verdurazos tienen gran visibilización”.

“El sector de los pequeños productores ha sido el más golpeado últimamente, el de pequeño productor que no tiene acceso a créditos ni a derechos del Estado. Totalmente excluidos” señaló y confirmó que, al momento, estiman contar con 300 kilos de verdura 40 kilos de pan y esperan el acompañamiento de la ciudadanía que pueda donar.

Quizás es la primera vez en la semana que una familia puede acceder a estos alimentos

Por su parte, Yanina Lardapide de Techo, Tierra y Trabajo, contó una de las aristas que confluyen a llegar al punto de no tener para comer: “Partimos de la base de que todas las personas que acuden trabajan en la economía no formal, la popular, que es la primera atacada cuando hay ajustes o recortes: mujeres que tienen changas, limpian casas y son sustentos de hogar. Muchas veces tienen que salir a pedir para llevar un plato de comida a la casa”. También “acuden jubilados/as que cobran la mínima y no tienen para cubrir sus necesidades, no les alcanza”, manifestó.

Posteriormente Alex respondió sobre la demanda que hay en los comedores o merenderos y el incremento que se ha registrado recientemente. “Se duplicó en algunos, muchos comedores han aparecido contando el incremento de pibes que van. Es increíble. Son dos sentimientos: por un lado tristeza porque no tienen para comer y esperanza porque gente con compromiso por el otro. Es el Estado el que debería hacerse cargo del derecho básico que es la alimentación”.

Bruno Ferrante, consejero escolar, contó que hace un tiempo “Pedimos un informe desde la CTA al Municipio para saber a cuántos comedores asisten y lo respondieron y dijeron que eran alrededor de 25/30. Lo que queremos visibilizar es que en Olavarría en los últimos cuatro años pasamos de tener muy pocos a tener muchísimos. Sabemos que hay miles de casos en todos los barrios de mujeres que se reúnen para darles de comer a los chicos. En el Estado están las herramientas para ayudar”.

Al finalizar Herrera aclaró que “el número oficializado de comedores fue 17, sabemos que ayudan o articulan con más. Olavarría es un partido muy grande y hay por lo menos unos 70 comedores / merenderos”, cerró.