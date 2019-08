Alejandro Lanari: “Los hemos vuelto locos contando calorías y el cuerpo humano no funciona así”



Durante más de 120 minutos se realizó una interesante jornada de capacitación en el Salón Rivadavia a cargo de Alejandro Lanari.



La actividad organizada por la Fundación OSDE que contó con el apoyo del Gobierno Municipal tuvo una notoria aceptación ya que el Salón Rivadavia se vio repleto para escuchar e interactuar con el ex arquero de la Selección Argentina.



La charla que tuvo lugar en la noche de este jueves hizo principal hincapié en la alimentación y los buenos hábitos a la hora de comer, además de la importancia de la actividad física.



“El sobrepeso y la obesidad se nos escapó de las manos, es algo que los médicos no podemos medir” comenzó diciendo el doctor Lanari para después destacar que el sobreseo es para la Organización Mundial de la Salud una epidemia.



El médico deportólogo acompañó la disertación con diapositivas, historias y datos de diversos estudios además de responder a las inquietudes de los presentes (del ambiente deportivo y allegados a la salud) para terminar resaltando que la obesidad es el "problema médico más importante para tratar de solucionar".



Lanari habló de la confusión de los pacientes debido a la cantidad de estímulos, al desconocimiento y a la infinidad de publicidades sobre el tema de la salud que circulan día a día y también resaltó que “las industrian apuntan a nuestros niños y adolescentes”.



“La obesidad no es problema de cantidad sino también de calidad, los hemos vuelto locos contando calorías y el cuerpo humano no funciona así” resaltó para después agregar: “los pacientes necesitan saber que elegir ya que la misma comida no genera la misma respuesta”.



La famosa pirámide nutricional basada en un estudio ficticio y la poca información sobre lo perjudicial del azúcar para el organismo porque “enferma las paredes de las arterias”, fueron tema de debate para concluir en que “nuestra comida está formulada para que terminemos comiendo más porque no están diseñados para satisfacernos”.



Alejandro Lanari sostuvo que la industria se encargó de transformar a la “victima en el victimario” y los han hecho creer que “ellos son los culpables de tener obesidad” y si bien destacó que es imposible volver a tener la misma estructura si se puede estar sano.



Replantearse las dietas, desterrar las publicidades de productos mágicos que benefician a la salud y comprender que una de las cualidades indispensables del ser humano es la resistencia “gracias a poder transpirar” fueron parte de la charla del ex deportista.



Nuevos hábitos, no pensar en dietas hipercalóricas y sí en dietas con proteínas “para proteger los músculos” serían el puntapié inicial, según detalló el especialista, para comenzar a pensar en la buena salud de los argentinos.



Muchas preguntas y gran cantidad de público dijo presente en la interesante disertación que tuvo como finalización un largo momento de intercambio.