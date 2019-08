Asumió Lacunza: “Queremos garantizar la tranquilidad de los argentinos”

Tras jurar como flamante ministro de Hacienda de la nación, Hernán Lacunza, brindó este martes a una conferencia de prensa aunque no respondió preguntas.

El ex ministro de Economía bonaerense, sostuvo que “no hace falta un tipo de cambio más alto. Cualquier presión alcista no obedece a fundamentos a reales” sostuvo al tiempo que advirtió que “no hay que agregar presión a la inflación”.

'La estabilidad es el bien público más importante' definió como eje de gestión

Reafirmó el respeto del acuerdo con el FMI y adelantó que el Banco Central utilizará todas las herramientas que tiene a su alcance para que evitar una suba del precio del dólar.

“Queremos garantizar la tranquilidad de los argentinos” expresó al tiempo que consideró “evidente que el proceso electoral no es indiferente a la estabilidad cambiaria” dijo.