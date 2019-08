“La prioridad va a ser Trabajo, Producción, Salud y Educación”

Minutos antes del inicio del acto de Kicillof en El Fortín, y luego de que el precandidato a gobernador dialogara con medios nacionales, hubo una conferencia de prensa con los medios locales, donde dio lineamientos de cara a una posible victoria en las elecciones.

Acompañado, como en todo momento, por el precandidato local Federico Aguilera, Kicillof comenzó rápidamente criticando la actualidad en la Educación bonaerense: “lo que ha pasado en todos los niveles, habían prometido 3 mil jardines de infantes, de esos 1.400 eran en la provincia de Buenos Aires, ¿saben cuántos se construyeron? 60”.

“Creemos que si no se les paga a los maestros, no ponemos la infraestructura, no le da los elementos, no puede haber un buen resultado, ha sido un ajuste feroz”. Allí, señaló que “creemos que tienen que tener todos los medios, la hemos visto a Vidal hablar de cosas que realmente no pasan. La educación va a ser una prioridad”.

Kicillof pidió hablar “sobre la cuestión de la deuda en la Provincia” dado que “el gobierno dice que se debía 9 mil millones de dólares y ahora se deben 12 mil millones y que eso ‘es poco’. Hasta donde yo veo es un incremento de un tercio en la deuda en dólares, 30% es muchísimo en dólares, pero peor porque el tipo de cambio se devaluó 300%”.

Con un pequeño palito a Martín Lousteau y al gabinete de Vidal, “el que quiera argumentar que la Gobernadora no endeudó la provincia no es que tiene que ser de otro distrito, tiene que ser de otro planeta”. Y agregó: “el que quiera defender que está bueno endeudar a la provincia de Buenos Aires en dólares, bueno que lo haga, me parece que va por su cuenta pero es una situación muy difícil de sostener”.

También se metió con el tema del desempleo: “le preguntaban en los medios qué opina del desempleo y la respuesta es que ‘no hay más desempleo, sino que hay más población que quiere trabajar o más población’. Bueno, la población que quiere trabajar, cuando es más, eso se llama desempleo”.

“El problema es que casi se duplicó el desempleo es responsabilidad de la Gobernadora, ahora definirlo de una forma realmente tan novedosa no quita que los bonaerenses hoy estén sin trabajo”.

A su vez, señaló que “cierran 140 pymes por mes desde que gobierna la Gobernadora y el Presidente actual, es mucho y es un número muy triste y la Provincia tiene instrumentos que nosotros vamos a utilizar para que no cierre ninguna Pyme más”.

Y continuó con las críticas de lo sucedido en estos 4 años: “Vidal ha dicho que la pobreza era similar a la de 2015. La mida como la mida, todo el mundo sabe porque recorremos Olavarría, recorremos Azul o recorremos Almirante Brown o Merlo, bueno es un desconocimiento muy grave”.

De todos modos, valoró la defensa de la gobernadora por el Fondo del Conurbano, aunque fue utilizado de manera política: “el régimen de coparticipación cambió porque hubo un fallo de la Corte Suprema que obligó a distribuir más recursos para cada Provincia, eso no hay duda, pero cuando uno suma los recursos coparticipados (o sea automáticos que recibe la Provincia) con los no automáticos que recibe y recibía la provincia que es el total de recurso no es más, sustituyeron unos recursos por otros. Acá tenemos ese mismo problema, la verdad es que no importa el signo político, las necesidades son de los bonaerenses”.

“Para cerrar, indicó que la prioridad que va a tener el gobierno provincial “para el que nos estamos candidateando, la verdad va a ser Trabajo, Producción, Salud y Educación”.

“Hay instrumentos en la Provincia que la Gobernadora podía usar y no uso, ahora si el gobierno está trabajando con las mismas prioridades va a ser mucho más sencillo, yo creo que ahí hay una total cercanía entre lo que está proponiendo Alberto Fernández para la Nación y lo que nosotros pensamos para la Provincia” cerró.