Lucas Janson: “Desde que llegué me tienen en cuenta y eso es muy bueno para mí”



Lucas Janson habló en exclusiva con el Sitio Oficial, tras su vertiginoso arribo y estreno en Vélez. El extremo de Olavarría contó sus sensaciones de ponerse la camiseta del “Fortín”, de lo que pretende el entrenador y los objetivos por cumplir.



El fútbol es esa vorágine donde la matemática encuentra su inexactitud. Donde los vaivenes de la vida de un futbolista, son tan cíclicos como efímeros, cambiantes, de un pestañeo a otro. Podés tocar el cielo con las manos y en un segundo, morder el polvo. O viceversa.



Algo de todo lo que le sucedió a la última incorporación de Vélez para este inicio de temporada.



Lucas Janson tuvo el infortunio de perder la categoría con Tigre, el club que lo vio estrenarse en el fútbol grande de la Argentina. Lucas Janson tuvo la fortuna de ser Campeón con Tigre de la Copa de la Superliga. Todo, con menos de un mes de diferencia entre una instancia y otra, en la pasada temporada.



Hoy le toca defender la camiseta con la V en el pecho y las sensaciones, como los objetivos, cambian. Todo se transforma.



“Vivo estos días muy bien, muy contento. Estoy acoplándome a lo que me pide el técnico, pero estoy feliz”, comenta el oriundo de Olavarría.



Esa forma frenética de expresarse que tiene este deporte, tal como se grafica en el primer párrafo de esta nota, no descansa. Así, tal como son sus arranques desde el extremo, veloces, fugaces; le tocó debutar en Vélez. Una semana nada más de aterrizar en Ituzaingó y el Míster lo convocó para el encuentro ante Racing y además, le dio minutos en el tramo final del juego. “El debut fue algo muy lindo y que no esperaba. No fue de la manera que quería, porque entré y nos empataron. Con el correr de los partidos voy a agarrar ritmo y mayor confianza para estar mejor”.



¿Es fácil llegar y jugar? ¿Adaptarse a lo que pretende el nuevo entrenador? Preguntas que cada jugador en especial tiene su respuesta. Cada uno vive y siente con lo que trae desde la cuna. Para Lucas no reviste problema o gravedad. Hay que salir, dar lo mejor y jugar. Siempre jugar. “No sé si es difícil llegar un club y a los pocos días jugar. Uno cuando escucha o ve lo que pide el técnico, ya te sentís parte de esto. Desde que llegué el cuerpo técnico me tiene en cuenta y eso es muy bueno para mí”.



Janson tiene una carrera destacada derribando marcadores en el Matador de Victoria, donde debutó en 2012. Sin embargo, tuvo un paso efímero pero bueno desde los números en la marquesina que significa la MLS de Estados Unidos. Fue el Toronto FC de Canadá, el que apostó por un préstamo donde convirtió cuatro goles en once encuentros. Regresó a Tigre y la historia fue contada, descenso y estrella en un puñado de días. Experiencias, técnicos y formas de trabajar. Como ahora en Vélez, con Gabriel Heinze. “El cuerpo técnico trabaja con una intensidad muy alta y eso es muy bueno, porque lo pone muy bien y preparado al jugador. De a poco voy metiéndome en el grupo”. Además, contó un poco de lo que el Míster le pide en esta etapa como jugador del Fortín. “Gabriel me pidió que de una mano en el retroceso, pero es algo que ya venía haciendo en Tigre. Es algo que lo puedo hacer y estoy acostumbrado. Trato de dar siempre lo máximo”.



"Pesadilla" (como lo apodó algún medio de Tigre por lo que se convertía para los defensores rivales), destaca el afecto mostrado por el hincha "fortinero" en su arribo. Un plus para comenzar a dar cada vez mucho más en cada ensayo, en cada pelota. “Desde que llegué la gente me trató de la mejor manera, me hizo llegar sus mensajes. Estoy muy contento de estar acá”.



Para Lucas Janson jugar en Vélez ya es una realidad. Apuesta como todos a lo que viene, a la lucha alta en el campeonato y comenzar a conseguir cosas importantes en el club. Lo tiene claro. “Los chicos me recibieron de la mejor manera, hay un muy buen grupo acá. Trataremos todos de dar el máximo, tirar para adelante y con mucha confianza”.

Fuente y Fotos: Prensa Vélez Sarsfield