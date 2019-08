En Maxiconsumo los alimentos aumentarían un 14% en promedio

Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo y Marolio, habló tras el denominado “lunes negro” y expresó que la suba en el dólar se trasladará a los precios con subas que girarán en torno al 14%.

"Estamos mirando lo que va a pasar, todavía no cambiamos precios pero si el dólar sigue estando en estos valores por supuesto lo vamos a tener que hacer", dijo Fera, quien vaticinó que habrá un ajuste en los valores de los productos y los combustibles.

En ese sentido, añadió que "por eso cuando el dólar sube, en la proporción que lo hace el 70% impacta en la canasta de un mayorista. Si el dólar aumenta $10 se traslada con un $7 en la canasta. Como se incrementó ayer un 20%, va a subir un 14%", explicó.

En declaraciones a radio Metro, Fera explicó cómo se encuentra el panorama actual en las compañías: "Sé que hay mucha lista de aumentos en precios, empresas que se retiraron del mercado y que no salen a vender, hay una confusión muy grande. De todas maneras hay que llevar tranquilidad a la gente, no tomar eso tan apresuradamente porque vamos a dañar el tema más de lo que hoy está". Y agregó: "Lo que pasa es la mala administración económica del país no hay otra responsabilidad".

El empresario precisó que los productos más sensibles a los movimientos del dólar son todos aquellos exportables, como aceite, harina y arroz. Y amplió: "Más que listas con aumentos lo que vivimos es suspensiones de ventas hasta ver qué pasaba. Nadie quiere arriesgar a que esta situación sea pasajera o sea peor, entonces todo el mundo quiere mirar por uno o dos días. La gente como nosotros que tiene las puertas del negocio abiertas por supuesto no podemos hacer esto, tenemos que seguir atendiendo al público y ser lo más responsables posible".