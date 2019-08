Eseverri consideró que habrá mayor corte de boleta: “somos optimistas de cara a octubre”

El ex intendente de Olavarría analizó el comportamiento del electorado después de las elecciones PASO y trazó perspectivas de cara al mes de octubre. “La gente, el domingo, quería castigar a Macri. Hubo un voto bronca que estaba oculto” sostuvo mediante un comunicado de prensa. Sobre el mensaje que plantearán a los vecinos de cara a las generales dijo: “vamos a proponer reflexionar sobre quién está en mejores condiciones de gobernar la ciudad”.

A varias horas de sus primeras expresiones públicas tras los resultados del domingo, el ex intendente José Eseverri, emitió un comunicado de prensa en el que analizó lo ocurrido en las elecciones Primarias y trazó algunas perspectivas de cara a las Generales de octubre.

“En octubre habrá una localización de las elecciones donde se van a discutir las intendencias en función de algo que ya ha quedado resuelto que es lo Nacional y Provincial. Dentro del marco de polarización nosotros verificamos una buena elección y en este marco de polarización ya iniciamos un camino al corte de boleta que nos hace ser optimistas de cara a octubre”, dijo el candidato a Intendente Municipal por Consenso Federal.

Manifestó que continuará realizando recorridas en distintos barrios de Olavarría y localidades junto a sus candidatos a concejales e integrantes de todos los equipos técnicos

Para Eseverri en la elección del domingo “ha sido claro que la sociedad quiso mandar un mensaje de cambio, la sociedad está diciendo basta a esta política económica, está diciendo basta a esta situación social que estamos viviendo, está diciendo basta al cierre de comercios y a jubilados que cobran mal. Muchos factores hartaron a los argentinos.”

La gente, el domingo, quería castigar a Macri. Hubo un voto bronca que estaba oculto

Frente a esto manifestó: “Lavagna tiene la posibilidad de instalarse como una opción frente a un gobierno que no ha podido canalizar la voluntad de los argentinos y ha fracasado en la gestión pública. Es un gobierno que fracasó y fracasó ante los ojos de la gente. Lavagna aporta experiencia y racionalidad que es lo que necesita la argentina. Lavagna tiene un espacio importante en el votante porque se va a sentir más liberado”.

“Nosotros le agradecemos a los que trabajaron en la campaña, a los que nos acompañaron y fue muy motivador. Éramos conscientes que estábamos enfrentando al mayor aparato de la política argentina que es el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Frente a esto pudimos construir equipos y propuestas que creo yo son las que mejores representan la solución a los problemas de la Olavarría de hoy. A todos los que nos votaron les vamos a proponer reflexionar sobre quién está en mejores condiciones de gobernar la ciudad”, sostuvo para decir luego: “no sé qué capacidad de diálogo van a tener los Intendentes de Cambiemos que estaban acostumbrados a otro tipo de relación con Presidente y un Gobernador de otro signo político” advirtió.

Y en esa línea continuó: “El único capital que, hoy por hoy, tenía la gestión de Cambiemos era estar alineado al Gobierno Nacional y Provincial y hoy ya no lo están más. Me parece que la ciudad va a elegir y en esa elección va a optar por la autoridad política, capacidad de consenso, capacidad de resolver los problemas, experiencia y nosotros le podemos ofrecer eso a la sociedad”, indicó el ex Intendente.

Eseverri señaló que “la sociedad ya empezó a cortar y este camino se va a profundizar. Hoy hay un camino donde va existir más libertad para elegir quien puede ser el mejor Intendente de Olavarría“.