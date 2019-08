¿Qué se vota?: claves para entender las elecciones

1¿Qué se define en la votación de este 11 de agosto?

Los ciudadanos de todo el país elegirán a los candidatos que competirán en las elecciones generales de octubre. Estas elecciones, que se llaman Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), sirven sólo para definir quiénes serán los candidatos de cada fuerza o espacio político que se podrán votar en octubre. Para ser candidato (a presidente, a gobernador, a diputado, intendente, concejal o consejero escolar ) hay que cumplir dos requisitos: obtener un piso mínimo de votos equivalente al 1,5% del total de votantes en cada jurisdicción (si no se alcanza ese piso no se podrá presentar en la elección general) y ganar a sus contrincantes internos en caso de que los tenga ( no ocurrirá mayoría de los casos).

2¿ Qué y cómo se elige?

Cada tramo de la boleta es una elección independiente. Usted puede votar el candidato a presidente de un partido, a gobernador de otro y a intendente de un tercero, por ejemplo. Lo que no se puede es votar a más de un candidato para un mismo cargo. Por ejemplo, no es posible votar a dos candidatos a presidente de distintas fuerzas. En ese caso sería un voto nulo.

3¿Todos los partidos tienen internas?

Todos los partidos o espacios políticos presentan para esta elección sus boletas de precandidatos. Es obligatorio para poder presentarse en octubre. Pero esta vez la gran mayoría no dirime sus candidaturas en pujas internas y solo proponen a un precandidato.

4 ¿En todas las provincias se vota lo mismo?

No. Hay varias que ya eligieron gobernadores, intendentes y legisladores provinciales. Los bonaerenses son los que tendremos la elección más “concentrada”. Se elegirán candidatos presidenciales, candidatos a diputados nacionales por la Provincia, candidatos a gobernador, candidatos a legisladores provinciales y candidatos a intendente, a concejales y consejeros escolares.

5¿Esta elección define si habrá o no ballotage?

No, las PASO no tienen ninguna relación con el ballotage. Eso se define en la elección general del 27 de octubre. Lo que puede suceder en esta elección es que los resultados anticipen una tendencia de lo que podría ocurrir en los comicios de octubre.

6 ¿Por qué es obligatorio votar en las PASO?

Así se estableció en la ley del año 2009 que creó esta instancia electoral. El argumento es que consolida a los partidos políticos y refuerza el compromiso ciudadano con las definiciones internas de cada fuerza. Procuraba, también, eliminar las “listas espejo” (un mismo candidato para más de un cargo) o las “colectoras” (distintas boletas que tributan a un mismo candidato presidencial por ejemplo).