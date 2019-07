“Pido que se esclarezca y si es mi papá que este tipo no salga nunca más”

Lo dijo Carla Cordero, hija del ex militar desaparecido, durante una manifestación realizada este domingo tras una dolorosa jornada que dejó muchas novedades en la investigación. “No sabemos si es mi papá, le rogamos a Dios que no sea” expresó. Explicó que le tomaron una prueba de sangre y que los estudios pueden tardar un mes, aunque contó que buscarán acelerar el estudio “porque esperar un mes es terrible para nosotros”. Aseguró que no conocen a “Chaco” Ibarra y lamentó la falta de acompañamiento social: “a la gente le falta solidaridad porque nunca pensás que te va a pasar a vos” sostuvo.

Tras la dolorosa jornada de ayer sábado en la que se conoció la detención del presunto responsable de la desaparición de Carlos Cordero y el hallazgo de un cuerpo calcinado en cercanías al santuario del Gauchito Gil, familiares y amigos del ex militar volvieron a manifestarse este domingo en el Paseo Jesús Mendía.

Carla Cordero, hija del hombre buscado, habló con los medios presentes y se refirió a los últimos acontecimientos: “Encontraron un cuerpo calcinado. No sabemos si es mi papá. Le rogamos a Dios que no sea” comenzó.

Contó que el sábado por la noche “me tomaron una prueba de sangre para cotejar y hacer el ADN que tarda un mes. La fiscal dijo que va a tratar que se haga antes, porque esperar un mes es terrible para nosotros, igual la búsqueda va a seguir” expresó.

Luego se refirió a la detención de Claudio Daniel “Chaco” Ibarra Arrieta: “detuvieron a esta persona Ibarra que supuestamente tendría algo que ver con mi papá. Se lo ve manejando el auto de mi papá ese día y hoy, por lo que dicen, se negó a declarar pero aún no nos llamó la fiscal y seguramente nos vamos a juntar hoy a la tardecita para ver qué es lo que nos puede decir. Que nosotros sepamos a Ibarra no lo conocía. Nosotros no lo conocemos. No vive ningún familiar ni ningún conocido por ahí. No sé qué relación puede tener mi papá con alguien como él. No quiero insultar a nadie pero no es un tipo de persona con la que mi papá se relacionaría” sostuvo.

Ayer, hoy y todos los días van a ser duros hasta ver si es mi papá o no

“Hay que esperar. Le pregunté a la fiscal si podía ver el cuerpo para ver si había algo conocido pero me dijo que no podía. Nos mostraron un par de cosas que había en los alrededores pero puede ser de cualquier persona que estaba por la zona” agregó Carla, con admirable entereza.

Respecto a la posibilidad de continuar con las manifestaciones, indicó: “Capaz más lo fines de semana porque por ahí la gente estudia o trabaja. Entendemos que es difícil. A veces a la gente le falta solidaridad porque nunca pensás que te va a pasar a vos hasta que te pasa. Pero igual nosotros nos juntamos para que se sigan moviendo y se hagan las cosas como se tienen que hacer. Es una manera de expresarnos” consideró.

Estamos todos bastante mal. No tenía ni ganas de venir. Tenés ganas de quedarte tirada pero no logramos nada tampoco haciendo eso, así que acá estamos

Por último, Carla Cordero reiteró el pedido de Justicia: “Pido que se esclarezca y si es mi papá el tipo este no salga nunca más es su vida. Por lo que tengo entendido tiene varios delitos. No sé si homicidios pero sí varios delitos así que no entiendo por qué estaba suelto. Si lleva a tener que ver con lo de mi papá que se quede ahí adentro y no salga nunca más. Me gustaría decirle un montón de cosas pero no somos así. No somos gente agresiva” concluyó.