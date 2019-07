“Bali” Bucca: “los que vienen son años de sentido común”

Alexis Grierson

En una mañana agitada de sábado, Consenso Federal alinea su tropa y se prepara para una campaña que será intensa. El lugar elegido, todo un simbolismo: la casa Helios Eseverri. Allí, encabezados por el precandidato a Gobernador Eduardo “Bali” Bucca hubo un desayuno de trabajo con candidatos.

En uno de esos parates, hubo lugar para dialogar, a solas, con Infoeme. Bucca es diputado nacional, y la representación bonaerense de Roberto Lavagna. Buscan a un sector de la sociedad que está fuera de la grieta, y “cansados de lo mismo”.

El conocido “Bali” habla como un vecino y plantea sus ejes: Salud, Educación y Vivienda. Y plantea sus temas:

-Pensaba lo meteórico de su carrera: hace cuatro años buscaba la reelección por la intendencia de Bolívar. Hace dos años fue candidato a diputado, y ahora a gobernador, ¿cómo vive este proceso?

-Es un terrible desafío que lo hago con mucha responsabilidad, compromiso y vocación. Tengo toda la energía para este proceso. Recuerdo muy bien cuando tenía 30 años y teníamos la vocación de poder transformar nuestra ciudad. Empezamos a recorrer y caminar y conectar con los vecinos, fundamentalmente escuchar sus inquietudes más allá de lo que nosotros veíamos… y a los 32 años tener la posibilidad de ser Intendente. Lo más lindo de todo fue a los 36 haber sido reelecto por la mayoría de los vecinos. Hoy lo tomo como un desafío muchos más grande, más amplio. Me gusta decir que es una ultramaratón que ha comenzado hace poquitos días y que va a terminar dentro de 4 meses y donde tenemos el desafío de llevar nuestras ideas y propuestas a cada rincón de la provincia de Buenos Aires, tratar de lograr que se conozcan nuestra ideas y hacer de los desconocido una fortaleza, hacer de lo nuevo algo potente en estos 4 meses.

-¿Qué empieza a recibir de los vecinos en el inicio de la campaña? ¿Hay reclamos, pedidos?

-Estos 2 años he estado silenciosamente recorriendo la provincia de Buenos Aires y conociendo la realidad y teniendo un diagnóstico y un mapa en la cabeza de cuáles son las principales inquietudes y necesidades de los vecinos, que se han profundizado por las circunstancias y por las decisiones económicas que ha tomado Macri. Esto ha empeorado muchísimo en cada uno de los segmentos de la sociedad. Ni hablar de los más indefensos y los más postergados que son los pobres. Hoy me toca de cerca el 51% de jóvenes pobres y dentro de ellos los niños, los más indefensos. Pero también los comerciantes, los industriales que generan empleo y que el incremento de tarifas, insumos, la devaluación les ha pegado muy fuertes. Eso pone a la provincia en una circunstancia muy específica de coyuntura que hay que salir rápidamente. Creo que la figura de Roberto Lavagna en ese sentido, lo pone en un lugar distinto a las otras opciones, porque invita a un gobierno de transición, de unidad nacional para poder transitar los próximos años que van a ser durísimos para los argentinos.

-Desde el inicio en su espacio han sido claros: asuma quien asuma serán años difíciles…

-Lo que vienen son años de sentido común, ojalá la sociedad diga ‘quiero que sea uno lo más parecido a mí’ y que pueda hablar de los temas que realmente preocupan. El tema habitacional es uno de ellos. Hay que modernizar el Instituto de la Vivienda, hay que acercarlo a la provincia de Buenos Aires, abrirlo a cada una de las ciudades. Hay que crear un banco de tierras en la provincia de Buenos Aires que es tan extensa y tantas familias no tienen acceso a un lote con cloacas y con agua, y eso es posible. Hay que hacer un registro único de aspirantes a bienes inmuebles para saber en detalle cuántas familias tenemos sin vivienda y las características de las mismas. Tenemos que generar un programa de primera infancia, tenemos que garantizar para todos los niños que sus primeros 1000 días los transiten con todos los derechos cumplidos. Tienen que estar vacunados, tener una buena nutrición, tienen que tener un abordaje integral para detectar cualquier tipo de enfermedad que puedan tener, un programa de detección temprana de autismo… son mis ideas y mis propuestas que vienen de lo que uno va relevando de la sociedad, son cuestiones que se pueden hacer a partir del 10 de diciembre ni bien asumamos y también lo distinto de nuestra campaña es que son ideas que puede tomar hoy mismo la Gobernadora y ponerlas en práctica. Que lo haga ya. Bienvenido sea y nosotros lo vamos a festejar.



-¿Y en tema educación? Para la Gobernadora fue uno de los grandes temas de su gestión.



-La provincia de Buenos Aires necesita una reforma urgente del sistema educativo desde el punto de vista de los contenidos. Cuidar ante todo lo mejor que tenemos que son los docentes. Formarlos y adaptarlos al tiempo en que vivimos. Y el contenido tiene que ir hacia lo digital, no puede ser que solamente el 30% de quienes van a la educación inicial tiene acceso a una computadora. Esas cuestiones tienen que ser universales en la provincia de Buenos Aires. Empezar a conectar la educación con el tipo de Provincia que queremos. Darle valor agregado a los productos primarios par que en definitiva los jóvenes tengas oportunidades de empleo, de no tener que irse de las ciudades para buscar esa oportunidad afuera.

-Se ha dicho que la provincia de Buenos Aires es ‘ingobernable’ por lo vasto del territorio y por la cantidad de habitantes. ¿Cree que esto es así o es un mito?

-No es fácil pero tampoco imposible. Si nos basamos en el sentido común y la lógica, y hacemos bien eficiente la administración, los cambios se pueden ir viendo rápidamente. Estoy convencido. Se necesita un Gobernador full time, que canalice la energía en los problemas de la gente y que no esté discutiendo pavadas que nada tiene que ver con lo que pasa en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. La sociedad tiene la posibilidad de elegir. Voy a invitar a esta patriada porque está claro que hay dos fuerzas que parecen dominante, bueno podemos apostar a mostrarle al sistema político que puede haber algo distinto, que puede haber algo nuevo, una tercera posición porque en la vida no siempre hay dos salidas a la hora de tomar una decisión. Siempre hay una tercera salida.

-¿Cómo ve el tema de la Salud? También ha sido bastante debatido en estos años…

-La Salud y la Educación es lo más importante. Cuando a uno le toca en lo personal o en lo familiar ahí se da cuenta. Ni hablar cuando le toca a un hijo. Poder contar con una buena prestación, un Hospital equipado, equipos y profesionales adecuados en tiempo y en forma, contar con un vuelo sanitario. Tener garantizado eso no tiene precio, y eso la provincia de Buenos Aires lo puede descentralizar, más si trabaja de manera mancomunada con los municipios.

-¿Y para la región?

-Recién José Eseverri me contaba y lo felicité, que tiene su idea de que cuando sea Intendente de Olavarría quiere municipalizar el Hospital de Oncología, que hoy es provincial. El cáncer es una de las principales causas de muerte en la provincia, entonces poder tener un centro municipal en Olavarría, siendo administrado por la gestión de Eseverri, es muy importante para toda la región. Hoy tenemos la Facultad de Medicina, eso puede ser una potencia muy fuerte no solamente para Olavarría sino para toda la región.

-¿Por dónde cree que va a pasar esta campaña? ¿Habrá propuestas específicas o debate de ideas?

-Del otro lado no veo ideas, no veo propuestas. Nuestro camino va a ser una ultramaratón de ideas, de propuestas concretas que tienen que ver con lo que hemos hablado. Además, habrá una etapa de observación, de reflexión y de análisis por parte de los bonaerenses que poco a poco van a ir analizando las propuestas de los distintos candidatos. Invito a que sea una campaña que deje algo, que deje ideas, vamos a estar sensibilizando sobre distintas temáticas que tienen que ver con el deporte, con que se reglamente la Ley de Autismo, con propuestas que vamos a acercar a la propia Gobernadora para poner en marcha de manera urgente.