Barrio UOCRA: “Hace 13 años que esperan, es momento de que se termine”

En la tarde de este miércoles un grupo de adjudicatarios se reunieron en el barrio UOCRA para solicitar la entrega de 28 viviendas.

El presidente de la Junta Vecinal, Jorge Salías dialogó con Infoeme sobre la situación en la que se encuentran las casas que restan entregar. Al respecto, Salías expresó la preocupación de los vecinos ya que “la situación es que ha mermado el trabajo en la obra, aparentemente por falta de material”.

A raíz de ello los adjudicatarios le manifestaron su preocupación: “se enteraron de esta situación y comenzaron a preocuparse porque si no hay materiales la obra se empieza a frenar y no queremos que pase eso” sostuvo el referente vecinal.

“El intendente nos prometió que iba a terminar el barrio, cuando decís eso te referís a las 39 vivienda, se entregaron 11 y hoy tenemos 28 familias. Se hizo una promesa y esperemos que la cumplan” manifestó Salías.

La situación es la misma que manifestaron los vecinos en su momento y sobre ello el presidente de la Junta Vecinal indicó que “hay familias que tienen problemas para afrontar el alquiler, algunos sin trabajo”.

La principal preocupación radica en que hay una menor cantidad de obreros tema sobre el que Salías dijo que “no se ve la continuidad de trabajo que había después de la entrega, habían arrancado bien, se veía que había bastantes empleados”.

“Desde la junta vecinal necesitamos que las casas se terminen porque sería una picardía que nuevamente se vuelva a perder y a romper todo. Esto ya pasó”.

“Hace 13 años que estas familias están esperando, es momento que de una vez por todas se termine, falta poco y es cuestión que pongan un granito de arena” agregó Salías.

En cuanto a una respuesta a este reclamo dijo que “no hemos tenido contacto con el municipio, no nos tienen al tanto y eso también es un problema porque los adjudicatarios preguntan y nosotros no tenemos una respuesta concreta”.

A la espera de una solución a una problemática de varios años, Salías aseguró que “veremos si hay avances o no y lo iremos manifestando como corresponde”.

El reclamo de los adjudicatarios

Entre las familias que se reunieron para visibilizar su problemática y lo que esta demora acarrea, Carolina dialogó con Infoeme y contó que “queremos que nos entreguen las casa, la mayoría alquila, yo estoy sola con mis hijos y cada vez cuesta más pagar el alquiler”.

“Hace 13 años estamos esperando. Estamos todos desesperados por tener la casa. Prometen pero hasta ahora no han cumplido” dijo.

La misma situación pero en otra voz fue la de Darío que indicó que “estamos todos en una situación parecida, lo único que queremos es que finalice la obra, falta muy poco, si el Intendente se preocupara un poco por nosotros esto en un mes está listo. Nos dio su palabra y esperamos que la cumpla” concluyó.