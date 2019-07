Milo Lockett en Olavarría: “No imaginé recibir tanto cariño”

El reconocido artista Milo Lockett, llegó este miércoles a Olavarría en el marco de su muestra “Dejá Vú” que se exhibe en el Centro Cultural. A las tres de la tarde arribó al espacio municipal acompañado por el intendente local, Ezequiel Galli. Llegó a ponerle color a la tarde gris.

Previo a la recorrida por la muestra que exhibe 50 producciones muy llamativas y figurativas, el jefe comunal, en conferencia de prensa, adelantó: “Les quería contar como todos saben, a fin de año, en el mes de diciembre tenemos una cena solidaria y Milo nos acaba de donar esta obra para ser subastada”.

Por su parte, Lockett contó que la muestra para él es muy importante y volver después de tanto tiempo a Olavarría le gusta mucho.

Cuando le hicieron la propuesta “enseguida la acepté, sé del cariño de los chicos”, respondió ante la invitación. Ahora “vine para poder acompañarlos y dejar un registro en una de las paredes del patio del museo”.

Voy a venir muchas veces, es un lugar que me gusta mucho

Mencionó el arribo con otros cuatro artistas con quienes integra el “Club de la pintura”. También se tomó un momento para el análisis: “Nosotros como sociedad tenemos que colaborar más, ser más participativos. En mi caso como artista solo puedo ofrecer mi obra, puedo acompañar cuando veo un emprendimiento como este”.

Considera que es un tema “que nos involucra a todos como sociedad, me siento parte cuando participo del proyecto”.

A primera hora de la mañana el artista visitó el Hogar Municipal Peñihuén, dibujó un mural junto a funcionarios municipales, docentes y pequeñitos/as, al respecto manifestó: “Dejamos pintado un boceto para que ellos lo terminen de completar y lo sientan propio”.

“Siento mucho cariño pero también mucho compromiso cuando le pongo palabras a la obra, trato de ser responsable dentro de lo que toca a mí en la cultura, tenemos que acompañar a los chicos”.

Planteó que “si bien la educación es importante, también es importante que trabajemos la autoestima, la inteligencia emocional, acompañarlos a ellos y felicitar su trabajo cuando pintan, dibujan o tocan un instrumento. Es muy importante para su desarrollo personal, tenemos una función como educadores”.

Finalmente, Lockett se mostró “muy agradecido con las maestras que me eligen, pero también muy responsable a la hora de poner palabras y acompañar desde la parte que me toque porque me parece que tenemos que mejorar como sociedad, un fuerte cambio en la parte educativa, apoyar más la educación invertir más en educación es la revolución que le falta a la Argentina” .