Apagón: el Gobierno culpó a Transener y a las distribuidoras

A 17 días del histórico apagón que dejó sin luz a todo el país, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, responsabilizó a la empresa transportista Transener y a 69 distribuidoras eléctricas por lo que fue una serie de errores que dejaron a la Argentina a oscuras.

En su exposición ante la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado nacional, Lopetegui explicó que Transener realizó una obra de mudanza de la ya famosa torre 412 para lo cual realizó un “by pass” en el sistema para garantizar el suministro, pero no cumplió con una medida de seguridad que ante un cortocircuito derivó en la falla.

Antes de eso, el funcionario explicó: "Si hay oferta de más existe un mecanismo que se llama desconexión automática de generación (DAG). Son sistemas informáticos programados para que cuando ocurra alguna falla mande señales a algún generador. Si hay sobre oferta de energía actúa la DAG. Las DAG están instaladas en los transportistas".

“Cuando Transener construyó el by pass tendría que haber reconfigurado la DAG”, afirmó Lopetegui que consideró la acción un “error operativo” por no seguir el protocolo de seguridad.

Pero también le apuntó contra las distribuidoras porque, aseguró, esa falla original hubiese causa un apagón del 40% de los usuarios, pero no habría sido total. “Si no hubiese habido más errores, en lo que queda de la Argentina no hubiese habido apagón total. Hubiese sido un apagón grande, pero no total”, sostuvo.

"Los distribuidores y los grandes usuarios que no cumplieron con alivio de carga previsto pagarán compensación proporcional a la energía no cortada al Fondo de Estabilización", ratificó.

Fuente: Ámbito Financiero