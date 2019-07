Yessica Almeida: “Tenemos un Concejo que no atiende las demandas de la gente”

Ignacio Cerdera - Yesica Guevara - Alexis Grierson

Especial para Infoeme

Fotos: Andrés Arouxet

La izquierda, un Partido histórico en Olavarría, vuelve a presentar propuesta de cara a las elecciones. Plantea una diferencia: la lista local la encabeza una mujer, la única de todos los precandidatos locales. Se trata de Yessica Almeida, que además, es la más joven del listado de aspirantes a ocupar el cargo municipal.

No está sola: encabezando la lista de concejales aparece Carlitos Gil, quien casi logra “el milagro” de ingresar al HCD hace unos años, dirigente que lleva varias campañas encima, siempre en lugares protagónicos.

El Frente de Izquierda conoce sus limitaciones, pero también reafirma sus convicciones. Pensadas para la ciudad, señalando algunas cuestiones positivas, pero en un camino donde se podría potenciar mucho más, Almeida dialogó a solas con Infoeme y presentó las propuestas.

-Sos la única precandidata mujer en el Partido de Olavarría en busca de la Intendencia, ¿Cómo estás trabajando en estos días de campaña?

-Es una campaña rara, no hay mucho clima más allá de que uno no milita únicamente 3 meses. Desde el partido nos caracterizamos por militar todo el año: estar en las calles, la tradicional mesita del Banco Provincia que sostenemos durante todo el año o la volanteada en las entradas de las fábricas. No pareciera que faltara menos de dos semanas para las elecciones. Vemos que hay una fuerte esperanza electoral y mucha bronca de ‘esto lo aguantamos hasta octubre’. Distintos sectores políticos y la burocracia sindical juegan mucho con esto. Pese a eso no vemos ese clima de campaña como en otras oportunidades.

-¿Por qué crees que pasa eso?

-Hay un hastío en ciertas cuestiones y descreimiento de la política y de distintos candidatos. Venimos de un gobierno que prometió pobreza 0 a nivel nacional, de Galli que proponía una renovación, un Municipio distinto, atender las necesidades de los barrios y muchas de esas cosas quedaron en la nada. Por ejemplo, Galli iba en plena campaña a decirles a los vecinos del barrio AOMA cómo tenían que manifestarse contra Eseverri para lograr el asfalto y él les prometió el asfalto. Se licitó y todavía no llegó, y es un barrio que hace más de 50 años que está esperándolo. Lo mismo con los que se presentan como una renovación, con esta propuesta de sacar el país adelante: la dupla Fernández-Fernández y Lavagna que va tercero y bastante atrás, aunque a nivel local capaz se juega un poco distinto con Eseverri en ese frente. Ahí es donde entramos nosotros con una alternativa propia que es el Frente de Izquierda Unidad, con la integración del MST. Ahí va nuestra militancia con esa gente que está muy desencantada con esta falsa grieta.

-¿Se empieza a sentir en Olavarría el problema económico? ¿Creen que eso va a pesar a la hora del voto?

Estamos viendo una necesidad en lo económico y lo vemos reflejado en distintas cuestiones. Organizaciones de distintos barrios, está la Mesa por la Emergencia Alimentaria que ha anclado distintos sectores de la ciudad. Lo vemos incluso en algo tan pequeño como es el abandono de las mascotas. Tenemos perros por todos lados y eso es un dato de que la situación no está bien. Porque cuando una persona llega a abandonar a su mascota es porque no puede sostener el plato del día. Ha habido despidos como en Losa, Cerro Negro, el Matadero, pero no ha sido algo como en Azul con el cierre de Fanazul que salió todo el pueblo a manifestarse o Barker con Loma Negra donde hubo una pueblada gigante. No hemos tenido en Olavarría esas grandes movilizaciones. Sí, te das cuenta de que la situación es compleja y nosotros lo que analizamos es que la situación no va camino a mejorar.

-Te veo con el pañuelo verde en la muñeca y has participado de distintas manifestaciones por el aborto legal, seguro y gratuito. Desde el partido tiene una posición respecto a este tema ¿Cómo trasladarían esa posición a políticas concretas en lo local?

Levantamos la consigna de la Campaña Nacional: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El lema plantea la integralidad del asunto. Primero, tenemos que lograr garantizar desde el Municipio que los métodos anticonceptivos lleguen, porque sabemos que es complicadísima la situación en los CAPS. Segundo, tenemos que garantizar que se cumpla algo que ya es Ley. Hoy en el servicio de tocoginecología hay un solo médico no objetor. Si bien está en la libertad y la decisión de cada persona la posición que toma, se tiene que respetar a la mujer que quiere acceder y está en su derecho, porque si no se pasan las semanas, su situación no se resuelve y termina en potestad de dos o tres médicos o médicas ver si un derecho se cumple o no. Y tercero, la real implementación de la ESI. Discutir con los pibes y con las pibas de qué manera poder llegar con la ESI en las escuelas y no que sea un encuentro anual en el CEMO que es hermoso, pero no resuelve la exigencia de acceder a información confiable, científica, laica y con perspectiva de género.

-¿Es suficiente el presupuesto actual destinado para abordar políticas de género?

-No es solo el monto sino cómo se destina. Lo que hay que garantizar es la participación de las organizaciones tanto de mujeres como de disidencias sexuales que puedan tener voz y voto a la hora de ver qué hacemos con ese presupuesto. Porque si no es como la Mesa de Violencia de Género que articula con algunas organizaciones –muchas otras quedamos por fuera por cuestiones políticas y demás- y no se clarifica donde se destinan esos fondos. Hoy se atiende la emergencia, no tenemos casas de contención, no tenemos profesionales que puedan acompañar en su integralidad a esas personas que son violentadas. Tenemos el consultorio amigable que tiene que ver con el Programa de Salud Sexual y Reproductiva pero Galli le vetó el presupuesto y están atados de manos en relación a lo que pueden hacer.

-¿Cómo trabajarían en materia de seguridad teniendo un cuenta un avance de un discurso más conservador y punitivista?

-Para la Izquierda el tema de seguridad es algo complejo. La mayoría de los partidos caen en dos cuestiones: el eslabón más débil que es criminalizar al pibe o la piba, o en meter más policía como hizo el Frente para la Victoria y Scioli con la Bonaerense, la Local, llenar de milicos y la situación empeora. Seguimos teniendo cada vez más droga en los barrios, cada vez más situaciones de delitos en distintas escalas y en distinta índole. Desde el Frente de Izquierda tenemos una propuesta más integral que tiene que ver con erradicar la violencia o la inseguridad de base porque entendemos que los principales sostenedores de esas redes de delincuencia tienen que ver con el poder judicial y de seguridad en relación con la corrupción, el narcotráfico, redes de trata de personas. En este sentido lo que proponemos es un cambio radical que tiene que ver con la reelección y la revocabilidad a nivel nacional de los cargos tanto de jueces y de comisarios. Sería una forma de avanzar en romper con esos vínculos.

-¿Qué opinan sobre la iniciativa del Servicio Cívico en Valores?

-Rechazamos de cuajo la solución que brinda Patricia Bullrich de esta formación cívica en valores. Recordemos la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería, al igual que Rafael Nahuel y tantos otras y otros. Lo que tenemos que garantizar es educación, fuentes de trabajo genuinas y perspectiva de futuro. Para lograr esto, entendemos que la solución para llegar a ese presupuesto tiene que ver con los compromisos que hay con el Fondo Monetario Internacional. Si seguimos atados a pagar esa deuda usuraria e ilegítima, vemos que a nivel país no tenemos salida.

-Carlos Gil es un referente histórico en su militancia, encabeza el listado de concejales ¿Tiene que ver con una cuestión estratégica? ¿Qué importancia le darían al posible ingreso de un concejal al cuerpo deliberativo?

-Nos sucede algo muy loco y es que mucha gente cree que ya tenemos un concejal. Tanto mi candidatura como la de Carlos tienen que ver con cuestiones estratégicas y de decisiones de los compañeros y las compañeras. Carlos le daría un sacudón importante al Concejo Deliberante. Tenemos un Concejo declamativo que no atiende las demandas de la gente. No hay soluciones de fondo, no hay verdaderas intenciones de afectar intereses que no sean el bolsillo del trabajador. Tenemos todos los años aumento de las tasas y no vemos que se toque a las industrias o a los grandes sectores que son los que se la llevan en pala depredando a nuestra localidad.

-¿Crees que en esta elección van a lograr una banca en el Concejo?

-Es complicado. Es una elección Ejecutiva, se juega la Intendencia y la gente por ahí vota pensando en poder sacar o poder meter a… uno milita con la esperanza de poder lograrlo. A nivel local hemos crecido, tenemos un cierto sector que consideramos ganado pero las elecciones este año están complejas en todos los niveles. Las elecciones provinciales han demostrado que a la Izquierda no le ha ido muy bien pero el cierre de listas y estos cambios a nivel nacional y local, por ahí pueden beneficiarnos siempre y cuando salgamos a la cancha a militar y ganar el voto a conciencia. No renegamos de ningún voto pero con el Programa que levantamos lo que buscamos es un voto a conciencia de gente que vea a la izquierda como una verdadera alternativa.