Estatales piden la reapertura de paritarias y analizan acciones

Este lunes, el secretario general de ATE bonaerense, Oscar de Isasi solicitó a través de un comunicado dirigido a la gobernadora, María Eugenia Vidal la reapertura de paritarias, inversión en infraestructura y pase a planta permanente.

El dirigente estatal sostuvo que "apelamos al diálogo para solucionar las cuestiones salariales y laborales que tenemos los trabajadores estatales y vamos a esforzarnos para que haya una reunión con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y así poder tratar temas urgentes”.

Además indicó que “le vamos a elevar una carta para que antes del final de la gestión se resuelva la reapertura de la paritaria 10.430 y de todas las paritarias, porque estamos perdiendo un treinta por ciento del poder adquisitivo desde que asumió el gobierno".

En cuanto al pase a planta de los empleados estatales Isasi manifestó que "se tiene que pasar a planta permanente a todos los trabajadores y trabajadoras que no tienen estabilidad como los 1.700 de educación, los cientos de trabajadores que están en infraestructura, los cientos de precarizados de niñez, los becarios de salud y los 4 mil que tienen relación laboral bajo contrato autónomo".

Otra de las cuestiones que planteó Isasi fue que "estamos reclamando el nombramiento en áreas críticas, ya que el gobierno de la provincia de Buenos Aires es uno de los que menos estatales por habitante tiene y necesita la presencia del Estado porque los niveles de pobreza son altísimos".

Finalmente y con respecto a las medidas en caso que no lleguen a un acuerdo, Isasi advirtió: “aguardaremos un tiempo prudencial y, si no hay respuesta, profundizaremos el plan de acción y lo haremos convocando a quienes están organizados en ATE y a quienes no lo están pero pretenden construir fuerza para que se mejoren las condiciones laborales y salariales”.