Dos competidores locales en Mar del Plata

El pasado fin de semana se disputó el 3° IRT Sub 2.200 “Casa del Ajedrez” clasificatorio para las Finales Argentinas Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2200.



Dicha competencia contó con la presencia de 40 jugadores, siendo uno de ellos un Maestro FIDE (MF). Dentro de esa nómina de jugadores, se hicieron presentes los olavarrienses Rubén López (ELO 1538) y Augusto Araña (ELO 1385).



El torneo se disputó bajo la modalidad del sistema suizo a siete rondas, con un tiempo de reflexión inicial de 60 minutos y un incremento de 30 segundos por movida para cada jugador.



Al cabo de siete rondas, resultó ganador el tresarroyense Leandro Tumini con 6 puntos y con respecto a la actuación olavarriense, Rubén López y Augusto Araña finalizaron 24° y 25°, respectivamente, con 3 puntos. Rubén acumuló tres victorias y cuatro derrotas, perdiendo 9 puntos de ELO por ello, mientras que Augusto tras dos victorias, dos empates y tres caídas, ganó 18 puntos de ELO y se adjudicó la categoría Sub 14.



Informe: Bernardo Costanzo