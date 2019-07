La carrera hacia las PASO en clave de spots de campaña

Yesica Guevara - @yesicaguevara29

En épocas de elecciones, los candidatos suelen utilizar como recurso los spots de campaña con la intención de comunicar –en pocos segundos o minutos - una idea, un concepto o un sentimiento.

Los hay de todo tipos: emocionantes, humorísticos, informativos y hasta bizarros. El objetivo es captar la atención y seducir a los votantes.

A continuación, haremos un recorrido por algunas campañas electorales televisivas y por redes sociales que dejaron una huella en la memoria de los olavarrienses.

El spot electoral, tiene un gran parecido con la publicidad: propone un mensaje breve para promover un candidato o partido. Apela a los sentidos, con utilización de lo discursivo y lo no verbal. Además, se puede encontrar la imagen impresa –logo, símbolos, slogan, entre otros- y la utilización de voces, música y silencios.

Las narrativas que se utilizan varían según las épocas –no es lo mismo un spot emitido en la década del ‘80 a uno actual- y los espacios políticos. Sin embargo, el hilo conductor es la elaboración de un mensaje eficaz, convincente y sobre todo persuasivo.

Lourdes Martín Salgado presentó diversas formas de clasificar a los spot publicitarios, siempre teniendo en cuenta en qué y por quién es presentado cada uno de los formatos. En ese sentido, podemos ver a lo largo de la historia de nuestra ciudad spot que responden a estas categorías. Vamos por partes:

La “cabeza parlante o talking head”, donde el candidato habla directamente a la cámara nos remite a la vieja política de nuestra ciudad. Un Helios Eseverri sentado en 1987 en su despacho, contándole a los vecinos y vecinas de la ciudad las obras y las gestiones de gobierno: planes hidráulicos, seguridad y tranquilidad eran los pilares fundamentales del discurso. “Ahora usted sabe la verdad. Eseverri es la diferencia” rezaban los spot.

Si señalamos desde la gestión de José Eseverri (pasando por Ezequiel Galli) se puede notar de manera llamativa la utilización del canal de Youtube oficial de la Municipalidad de Olavarría para la difusión de los spot de campaña. En términos de Martín Salgado, los spot mencionados se pueden encasillar en la categoría de Cinema verité: paseos, escenas reales de la vida del candidato y voz en off explicando obras de gestión.

El quiebre de modelos de spots y el comienzo del Cinema verité se puede ver en nuestra ciudad desde la presentación de “Orgullosos de ser olavarrienses”, un video presentado en 2013 en el marco de la emisión del programa “Soñando por cantar” de Canal 13, realizado en el Maxigimnasio del club Estudiantes de Olavarría.

Luego, el formato se instauró y no mutó demasiado en las siguientes elecciones: el recordado #GuilleCamina de Guillermo Santellán en las elecciones de 2017 podría ser un ejemplo de lo mencionado.

Pero, las elecciones de este año nos presentan conceptos puntuales y decisiones de producción en los precandidatos con mayores chances a la intendencia de nuestra ciudad: Ezequiel Galli, Federico Aguilera y José Eseverri.

#Olavarría24 es el slogan que utilizó en un primer momento el oficialismo para comenzar la campaña en busca de la reelección del actual jefe comunal, aunque no sea meramente el spot de campaña, es interesante analizar ciertos aspectos del mismo: en términos analíticos se trata de una propuesta que busca acercarse a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas, tocando un tema que indudablemente engloba a todos, las “24 horas” son un tema en común para toda la sociedad, uno desarrolla su vida durante las horas del día.

Ahora bien, si tomamos los videos oficiales lanzados en los últimos días, Juntos por el Cambio sintetiza “Sigamos juntos”. En los spots predominan dos aspectos: el actual Intendente hablando a cámara y la enumeración de obras.

Uno de los videos comienza con una anécdota: “Cuando era pibe, mi viejo me dijo: lo más importante que sale de esta cantera es su gente”. Luego de esta frase, asegura –siempre mirando a cámara- que “por eso, hicimos una inversión en educación como nunca se hizo en la historia de Olavarría”. Secuencia seguida, comienza la enumeración de obras vinculadas a educación y el remate expresa: “Te pido que me acompañes, para seguir estando y trabajando por nuestros hijos. Todo el día, todos los días”.

Consenso Federal a nivel local utiliza como spot de campaña televisivo y en redes sociales, pequeños extractos de los discursos de los precandidatos durante el acto de lanzamiento oficial de la lista en el club El Provincial.

El concepto que se impone es “Sabemos cómo hacerlo”. En ese sentido, se puede observar a José Eseverri sosteniendo que “No estoy dispuesto a llegar al 10 de diciembre a la Municipalidad de Olavarría a improvisar”. En otro pasaje asegura que “Vamos a construir un Gobierno que escucha a la gente para transformar Olavarría”.

En la misma línea, la precandidata a concejal por el espacio Claudia Bilbao resalta el diálogo y el hecho de “aportar algo distinto a la ciudad”. Ambos fragmentos concluyen con la imagen de los candidatos abrazados en primer plano y los presentes aplaudiendo detrás. Una voz en off concluye: “Votá José Eseverri intendente”.

El Frente de Todos, presentó distintos spots bajo la consigna “Olavarría merece más”. Se observa una segmentación de acuerdo a distintos públicos y soportes. Puntualmente en uno de los videos se pueden ver a vecinos en su vida cotidiana. De esta forma, aparece una jubilada, un estudiante, una ama de casa, un productor rural, un peluquero, un deportista y una docente. “Yo te quiero más” de Viva Elástico, es el tema musical que acompaña a las imágenes.

Al finalizar, Federico Aguilera afirma: “Queremos que seas el protagonista de una alternativa que promueva el crecimiento de nuestra ciudad. Olavarría merece más”.

La “militancia” y los aportes a las campañas

En una sociedad completamente mediada por las redes sociales y la tecnología, sería imposible pensar que – como si pasaba años atrás – las campañas solamente tengan los aportes oficiales definidos por los partidos políticos. En este sentido ¿qué aporta la militancia o ciber-militancia a la difusión?

Muchos de los casos conocidos históricamente y, ante todo, en estos últimos meses nos muestran spots, Stickers y memes creados por parte de vecinos y vecinas cercanos a una ideología en particular. Muchos de ellos se crean con la idea de “viralizar” el contenido y mostrar que la política puede tener un dejo de divertimento en medio de tanto caos.

Al conocido video del trap de Nicolas del Caño, creado por un usuario de Twitter, le podemos sumar la divertida – y pegadiza – versión de Just can’t get enough de Depeche Mode con la letra de “para la Provincia hay Gobernador, Axel Kicillof”.

Olavarría no es ajeno a esta modalidad en la campaña 2019, tal es el caso que días atrás se conoció un video del jingle oficial de Ezequiel Galli con la canción “Te quiero tanto” de Sergio Denis, acompañada de imágenes de la gestión. “En Olavarría sigamos con el cambio y la alegría” pide la letra de la canción.

Bonus track: El caso Ibañez Padilla

Diego Ibañez Padilla fue precandidato a intendente por Olavarría en 2011. Irrumpió en la escena política con su novedoso proyecto de construir una playa de estacionamiento subterránea en pleno centro de la ciudad.

Además, su excentricidad quedó registrada en un video que se puede encontrar en Youtube donde en el marco de un acto de campaña se arrojó al piso y rápidamente se levantó. A continuación el locutor inmortalizó la frase “Porque si no se tira él, no lo voltea nadie”.

Si bien, no se trató estrictamente de un spot de campaña, el video circuló y sentó un precedente en un año en el que en lo local, se comenzaban a utilizar las redes sociales como herramienta de difusión masiva.