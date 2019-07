Eseverri tras el encuentro con Galli: “la grieta nos embrutece como sociedad”

Mediante un comunicado, José Eseverri se refirió a la imagen en que la se lo vio compartiendo una charla en un bar porteño junto al actual Intendente Ezequiel Galli. “La grieta sirve para ganar elecciones pero claramente no sirvió para gobernar mejor” sostuvo al tiempo que reiteró que tiene “diferencias profundas con Ezequiel Galli sobre cómo gobernar la ciudad”

Mediante un comunicado, José Eseverri definió al encuentro que mantuvo en las últimas horas con Ezequiel Galli como “casual” y dejó algunas definiciones, luego que trascendiera una imagen en las que los vio juntos en un bar porteño.

“Coincido con Facundo Manes cuando dice que la grieta nos embrutece como sociedad” explicó para luego ejemplificar con el desencuentro entre Cristina Fernández y Mauricio Macri: “Hace cuatro años se produjo un hecho muy grave para la democracia: la ex presidenta no realizó el traspaso de mando al actual presidente. La grieta sirve para ganar elecciones pero claramente no sirvió para gobernar mejor” dijo.

“Tengo diferencias profundas con Ezequiel Galli sobre cómo gobernar la ciudad” agregó para luego focalizar en el trabajo realizado desde hace un año para la conformación de “equipos renovados con integrantes de distintos sectores sociales y políticos para ofrecer una propuesta de gobierno para ganar la Intendencia de Olavarría” manifestó el ex intendente.

Quiero ganar las elecciones porque estamos preparados para volver a ser gobierno, y por eso nos va a votar la sociedad

Por último manifestó: “Estoy convencido que lo mejor que le puede pasar a la sociedad es que sus dirigentes puedan sentarse a dialogar” dijo y remarcó: “nunca renunciaré al diálogo respetuoso desde el disenso con otros dirigentes porque esa es la esencia de la democracia y la única manera de construir sueños comunes. No es la agresión ni la falta de diálogo la que nos permitirán crecer como sociedad” concluyó.