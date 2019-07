Olavarría finalmente tendrá su cartel de bienvenida a la ciudad

“Estamos esperando que Vialidad nos dé el ok”. Así lo expresó el intendente municipal Ezequiel Galli, quien reveló que finalmente Olavarría contará con un cartel de bienvenida, un reclamo de antaño de diversos sectores locales.

La declaración, no obstante, se dio en otro marco ya que durante el acto que tuvo como sede el barrio Eucaliptus, donde fueron presentados los avances en las obras de asfaltado. “Venimos trabajando hace mucho en ese cartel de bienvenida a Olavarría que no existe, no lo tenemos y es un reclamo de mucha gente, todas las ciudades del interior tienen un cartel de acceso”, añadió el jefe comunal.

“Fueron hechas acá en Olavarría”, añadió y detalló que la intención es “hacer algo interesante y que marque nuestra identidad como olavarrienses”. “El plazo que manejamos es ni bien nos den la habilitación desde Vialidad Nacional” y con ello dejó entrever que el sitió será sobre alguno de los accesos a la ciudad sobre la Ruta Nacional N° 226. Por vías oficiales se amplió sobre esta situación del permiso a lograr y se expresó que “sólo nos resta la respuesta de Vialidad a quien debimos pedirles autorización para poder colocarlos en lugares de accesos estratégicos, pero seguros para el tránsito”.