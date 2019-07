“A la pasión por la transformación del Gobierno se la comió el gradualismo”

El precandidato a presidente de la nación por el Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, llegó este sábado a Olavarría donde compartió un acto con sus seguidores en el club Mariano Moreno.

Previo a la actividad, brindó una conferencia de prensa junto al precandidato a Gobernador, Gustavo Álvarez, al presidente del partido Nueva Unión Ciudadana, Juan Carlos Neves y a los precandidatos a intendente por Olavarría, Mariano Lara y de Azul

Como anfitrión, Mariano Lara expresó: “Hemos arrancado esta campaña desde la más profunda humildad y con nuestros valores, queriendo rescatar Argentina tratando que primen los valores y la vida”.

Por su parte el precandidato a Gobernador Gustavo Álvarez dijo que “los gobernantes se han alejado de Dios y el sentido de la patria y es sálvese quien pueda. Tenemos ciudades como Olavarría llenas de droga" y aventuró que “esto se levanta rápido. No les tenemos miedo a las mafias. Con nosotros se corta la droga en un mes y medio” lanzó.

Luego fue el turno de Juan José Gómez Centurión quien también cargó contra las mafias: “Cuando manejan un país es un tema del Estado. Hace muchos años que hay mafias en la república Argentina gobernando determinados sectores de manera estructural y la política rota arriba estableciendo un pacto de convivencia más o menos agresivo de acuerdo al momento y lugar” sostuvo.

Para el ex titular de la Aduana, “no se puede hacer un pacto de Gobernabilidad porque no hay partidos políticos. Se requiere un garante hacia el futuro y eso son los partidos políticos sostuvo.

La política rompió los partidos políticos

Luego lanzó varias críticas a la gestión de Mauricio Macri: “Al gobierno la pasión por la transformación se la comió el gradualismo. Les mató la pasión. A mí me pasó en la aduana y todos los días te preguntabas por qué tenés que estar enfrentando esto solo. Tenés que tener la decisión, el patriotismo, sentir que hay cosas por arriba tuyo".

Sostuvo que el Gobierno “quiere girar a la derecha en campaña. El gobierno nos puso durante cuatro años el giño a la derecha y giró a la izquierda y ahora en campaña quiere girar a la derecha. Me parece que es tarde” opinó.

Aseguró que desde el oficialismo “me ofrecieron encabezar listas en las provincias de Buenos Aires. No estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno, con el aborto y la ideología de género” advirtió.

Y arremetió contra la apertura del Gobierno al debate por la legalización del aborto: “Era un engaño cívico porque no estaba en la propuesta electoral y en los planes de gobierno. De repente dije que hago yo en un gobierno abortista. Es una postura personal, moral y una postura política”.

El respeto a la vida desde la concepción es una cláusula constitucional

También analizó el fenómeno de la polarización y lo definió como “un fenómeno mediático organizado con los consultores que pagan los agentes de la polarización que son dos frentes. Pero después de toda la cháchara te das cuenta que esa polarización reúne alrededor de un 60% del electorado y hay un 40% de la población que aún no tiene elegida una propuesta política clara. Nosotros somos una alternativa para ese 40%

La polarización es un fenómeno de marketing electoral

Otro de los puntos centrales del mensaje de Gómez Centurión giró contra las cargas impositivas: “El fenómeno distorsivo en la Argentina son los gobiernos. No es la población, no es la economía, no son los empresarios. La Argentina es inviable porque la política armó un costo político y administrativo del Estado que es insostenible por la población” dijo.