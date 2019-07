Tres demorados por ocasionar disturbios en la calle

Tres personas fueron demoradas durante la madrugada de este miércoles por diferentes faltas contravencionales, producto de incidentes en la vía pública.

En el primero de los hechos, dos hombres de 32 y 34 años fueron aprehendidos en inmediaciones a calle Mitre al 4800, donde generaron disturbios y propinaron insultos hacia los ocupantes de una vivienda y a los efectivos del Comando de Patrullas que acudieron al lugar.

Se iniciaron actuaciones por “Infracción a los artículos 72 y 74 inc. A de la Ley 8031” con intervención de la Jueza Correccional Cecilia Desiata

El otro caso se registró en Mitre al 2900, donde una mujer de 39 años fue aprehendida tras protagonizar incidentes en estado de ebriedad. Según indicaron fuentes policiales, incitó a pelear a los efectivos del CPO con un objeto contundente.

Se labraron actas por infracciones a los artículos “35, 72 y 74 inc. A de la Ley 8031” con injerencia de la Jueza Correccional Cecilia Desiata.